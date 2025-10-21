SANTA FE. La crisis económica avanza y los números no son nada alentadores: entre diciembre de 2023 y julio de este año, 2120 empresas dejaron de operar en la Provincia, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.
La crisis económica sigue dejando huellas preocupantes: Empresas que cierran e impacto en el empleo
La crisis económica no da tregua: en menos de dos años, Santa Fe registró el cierre de 2.000 empresas y la pérdida de 15.000 empleos.
El promedio equivale a tres cierres y medio por día durante los últimos 20 meses, en el marco de una recesión que impacta con fuerza sobre las economías regionales.
El diputado santafesino, Joaquín Blanco, fue el encargado de difundir el informe al advertir que "La economía entró definitivamente en una etapa recesiva" y que "el país que propone Javier Milei destruye pymes y precariza trabajadores".
La crisis económica sigue dejando huellas en Santa Fe
De acuerdo con el escrito, el territorio provincial registraba 50.774 unidades productivas en diciembre de 2023 y 48.654 en julio de 2025, lo que representa una caída del 4% en menos de dos años.
A nivel nacional, la situación es aún más preocupante: entre diciembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 18.624 compañías en todo el país, un promedio de 30 por día. Santa Fe representa cerca del 12% de ese total, ubicándose detrás de Buenos Aires, Córdoba y CABA.
Para entrar en detalle, Buenos Aires perdió 4.896 firmas mientras que Córdoba 2.848 y la Ciudad de Buenos Aires 2.409 en el mismo período.
Los rubros más afectados
En territorio de Maximiliano Pullaro, los rubros más afectados fueron:
* Transporte y Almacenamiento, con 906 unidades menos.
* Industria Manufacturera, con 243 cierres.
* Agricultura y Ganadería, con 203.
* Construcción, con 162.
Pérdida de empleo
Por su parte, el impacto también se refleja en el empleo formal, lo cual Urgente24 viene remarcando con diferentes documentos. Los trabajadores registrados pasaron de 635.433 en diciembre de 2023 a 620.305 en julio de 2025, una pérdida de 15.128 puestos. Las mayores bajas se dieron en la Industria Manufacturera (-6.965), la Construcción (-2.493) y Servicios de Transporte y Almacenamiento (-2.249).
A su vez, el documento señala la situación de las casas particulares, donde se registraron 3378 trabajadores menos y 2690 empleadores menos.
"Esto no siempre significa pérdida de empleo, sino que muchas veces implica el paso a la informalidad. Es uno de los signos más claros de este modelo económico: la precarización laboral y el impacto sobre los sectores más vulnerables", explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja santafesina.
Finalmente, el legislador socialista sostuvo que "La propuesta de Milei y Caputo está agotada" ya que "proponen un país sin pymes, con trabajadores sumergidos en la informalidad y una economía sostenida por la especulación financiera".
"Es un modelo que golpea especialmente a provincias productivas como la nuestra", concluyó.
