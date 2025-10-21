La crisis económica sigue dejando huellas preocupantes: Empresas que cierran e impacto en el empleo

A nivel nacional, la situación es aún más preocupante: entre diciembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 18.624 compañías en todo el país, un promedio de 30 por día. Santa Fe representa cerca del 12% de ese total, ubicándose detrás de Buenos Aires, Córdoba y CABA.

Para entrar en detalle, Buenos Aires perdió 4.896 firmas mientras que Córdoba 2.848 y la Ciudad de Buenos Aires 2.409 en el mismo período.

image El relevamiento fue difundido por el diputado provincial Joaquín Blanco.

Los rubros más afectados

En territorio de Maximiliano Pullaro, los rubros más afectados fueron:

* Transporte y Almacenamiento, con 906 unidades menos.

* Industria Manufacturera, con 243 cierres.

* Agricultura y Ganadería, con 203.

* Construcción, con 162.

Pérdida de empleo

Por su parte, el impacto también se refleja en el empleo formal, lo cual Urgente24 viene remarcando con diferentes documentos. Los trabajadores registrados pasaron de 635.433 en diciembre de 2023 a 620.305 en julio de 2025, una pérdida de 15.128 puestos. Las mayores bajas se dieron en la Industria Manufacturera (-6.965), la Construcción (-2.493) y Servicios de Transporte y Almacenamiento (-2.249).

A su vez, el documento señala la situación de las casas particulares, donde se registraron 3378 trabajadores menos y 2690 empleadores menos.

"Esto no siempre significa pérdida de empleo, sino que muchas veces implica el paso a la informalidad. Es uno de los signos más claros de este modelo económico: la precarización laboral y el impacto sobre los sectores más vulnerables", explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja santafesina.

Finalmente, el legislador socialista sostuvo que "La propuesta de Milei y Caputo está agotada" ya que "proponen un país sin pymes, con trabajadores sumergidos en la informalidad y una economía sostenida por la especulación financiera".

"Es un modelo que golpea especialmente a provincias productivas como la nuestra", concluyó.

image Motosierra sin límites.

