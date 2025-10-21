Donald Trump intimida a Hamás con "enderezarlos", JD Vance en Israel y paz fingida en Gaza

image La visita del vicepresidente estadounidense incluye reuniones con las principales autoridades israelíes y un recorrido por la base internacional que controlará el cumplimiento de la tregua en la Franja de Gaza (Nathan Howard/REUTERS)

J.D. Vance en Israel, Trump latiendo por Netanyahu y Hamás respaldado por Irán

El vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, desembarcó este martes en Israel para supervisar el alto al fuego en la Franja de Gaza, junto a Jared Kushner, el yerno judío del presidente estadounidense, y Steve Witkoff, el enviado especial para Medio oriente. Pese a la veeduría por la paz, Gaza todavía sigue bajo fuego y , de hecho, en las últimas 24 horas han sido asesinados 13 palestinos, lo que se suma a los 97 gazatíes muertos por disparos de tanques israelíes y en los ataques aéreos del fin de semana, según cifras oficiales del Ministerio de Salud del enclave e información de Reuters.

Israel se justifica en que los ataques fueron en respuesta a las violaciones a la “línea amarilla” (zona militarizada en Gaza que delimitó Israel por supuestas razones de seguridad) y al asesinato de dos soldados israelíes por combatientes de Hamás en la ciudad de Rafah.

image Vance visita Israel como parte de esfuerzos estadounidenses para reforzar la frágil tregua con Hamás en Gaza, | GENTILEZA AP NEWS

En este contexto de infracción, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, denunció, en la sesión inaugural del Consejo de la Shura, las “prácticas y violaciones” de Israel en los territorios palestinos y su incumplimiento persistente del alto el fuego en la Franja de Gaza.

En la misma jornada de este martes, Donald Trump amenazó a Hamás con “enderezarlos” con un contingente militar de aliados si incumple el acuerdo, y el gobierno de Israel entregó los cadáveres de otros quince palestinos, como parte de la primera fase del llamado "plan de paz" para Gaza, impulsado por EE. UU.

Numerosos de nuestros grandes aliados en Medio Oriente me han informado firmemente que acogerían con agrado la oportunidad, a petición mía, de ir a Gaza con un gran contingente militar y enderezar a Hamás si continúa actuando mal Numerosos de nuestros grandes aliados en Medio Oriente me han informado firmemente que acogerían con agrado la oportunidad, a petición mía, de ir a Gaza con un gran contingente militar y enderezar a Hamás si continúa actuando mal

En tanto, el gobierno de Netanyahu identificó este martes uno de los cadáveres devueltos el lunes por Hamás. Se trata de Tal Haimi, de 41 años, sargento mayor y comandante del equipo de respuesta rápida del kibutz Nir Yitzhak, cuyo cuerpo fue devuelto desde Gaza tras haber sido secuestrado por combatientes de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

Milei contradicho por Trump (y Bessent se borra) pero 'alea iacta est'

Vuelve el outlet que genera furor total con sus increíbles ofertas