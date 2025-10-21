Donald Trump intimida a Hamás con "enderezarlos", JD Vance en Israel y paz fingida en Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este martes (21/10/25) a Hamás que está dispuesto a entrar en Gaza con un contingente militar de aliados si persisten en incumplir su parte del acuerdo, mientras el alto al fuego comienza a resquebrajarse debido a los ataques israelíes en la Franja de Gaza en represalia por supuestas infracciones y mientras los enviados especiales de Washington supervisan desde Tel Aviv el acuerdo de paz.
SIN TREGUA REAL
Donald Trump advierte a Hamás que un contingente de aliados lo "enderezaría". Su vice, JD Vance, se halla en Israel en medio del frágil alto al fuego. El Ejército israelí asesinó este martes al menos 13 gazatíes, alegando supuestas infracciones.
"Numerosos de nuestros ahora grandes aliados en Medio Oriente y sus alrededores me han informado explícita y firmemente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad, a petición mía, de ir a Gaza con un gran contingente militar y enderezar a Hamás si continúa actuando mal, violando su acuerdo con nosotros", señaló el mandatario de EE. UU. en un posteo en su plataforma Truth Social.
"¡El amor y el espíritu por Medio Oriente no se han visto así en mil años! ¡Es algo hermoso de contemplar! Les dije a estos países y a Israel: '¡Todavia no!'. Aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hace, su fin será rápido, furioso y brutal. Quisiera agradecer a todos los países que solicitaron ayuda. También quiero agradecer al gran y poderoso país de Indonesia y a su maravilloso líder por toda la ayuda que han mostrado y brindado a Medio Oriente y a Estados Unidos. A todos, ¡gracias por su atención a este asunto!", agregó.
En la misma jornada, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, llegó a Israel para unirse a los otros funcionarios de la Casa Blanca que habían arribado un día antes en el marco de los actuales esfuerzos para mantener el frágil alto al fuego y supervisar el cumplimiento de la 1ra fase del acuerdo de paz, el cual parece destinado al fracaso debido a los incumplimientos y las recriminaciones entre Tel Aviv y Hamás.
Un día antes, el lunes, Jared Kushner —el esposo judío de Ivanka Trump y asesor en el plan de paz— y Steve Witkoff —el enviado especial para el Medio Oriente— se reunieron con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para observar el cumplimiento del alto al fuego en Gaza entre ambas partes del conflicto, así como para ultimar detalles para la transición a la 2da fase del alto al fuego, luego de los ataques aéreos y el bloqueo temporal en la Franja de Gaza ordenado por el gobierno Tel Aviv bajo el pretexto de que Hamás mató a dos soldados israelíes en un ataque.
J.D. Vance en Israel, Trump latiendo por Netanyahu y Hamás respaldado por Irán
El vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, desembarcó este martes en Israel para supervisar el alto al fuego en la Franja de Gaza, junto a Jared Kushner, el yerno judío del presidente estadounidense, y Steve Witkoff, el enviado especial para Medio oriente. Pese a la veeduría por la paz, Gaza todavía sigue bajo fuego y , de hecho, en las últimas 24 horas han sido asesinados 13 palestinos, lo que se suma a los 97 gazatíes muertos por disparos de tanques israelíes y en los ataques aéreos del fin de semana, según cifras oficiales del Ministerio de Salud del enclave e información de Reuters.
Israel se justifica en que los ataques fueron en respuesta a las violaciones a la “línea amarilla” (zona militarizada en Gaza que delimitó Israel por supuestas razones de seguridad) y al asesinato de dos soldados israelíes por combatientes de Hamás en la ciudad de Rafah.
En este contexto de infracción, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, denunció, en la sesión inaugural del Consejo de la Shura, las “prácticas y violaciones” de Israel en los territorios palestinos y su incumplimiento persistente del alto el fuego en la Franja de Gaza.
En la misma jornada de este martes, Donald Trump amenazó a Hamás con “enderezarlos” con un contingente militar de aliados si incumple el acuerdo, y el gobierno de Israel entregó los cadáveres de otros quince palestinos, como parte de la primera fase del llamado "plan de paz" para Gaza, impulsado por EE. UU.
En tanto, el gobierno de Netanyahu identificó este martes uno de los cadáveres devueltos el lunes por Hamás. Se trata de Tal Haimi, de 41 años, sargento mayor y comandante del equipo de respuesta rápida del kibutz Nir Yitzhak, cuyo cuerpo fue devuelto desde Gaza tras haber sido secuestrado por combatientes de Hamás el 7 de octubre de 2023.
