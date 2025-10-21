Buenos Aires cuenta con un palacio deslumbrante en el que podés merendar por un precio acorde y similar a distintos cafés de la zona. Se trata de un lugar distinto, elegante y lleno de detalles arquitectónicos que vuelven locos a todos. Además la gastronomía es muy buena.
DE ESTILO FRANCÉS
Furor por el palacio en Buenos Aires para merendar rico por menos de $20.000
Buenos Aires tiene un palacio increíble de estilo francés donde hay una cafetería para merendar por menos de $20.000. Un lugar de ensueño que es furor.
En este palacio completamente refaccionado abrió un café que podés visitar todos los días (excepto lunes) y degustar sus exquisiteces mientras contemplas su arquitectura y muebles de estilo francés. El mismo posee mesas parisinas y sentís como si estuvieras por las calles de dicha ciudad. Es precioso y muchos lo recomiendan.
Un palacio en Buenos Aires para merendar al estilo París
Palacio Basavilbaso, en Recoleta, es el nombre de este lugar que ya se ganó el corazón de todos en redes sociales. En TikTok ya se convirtió en furor y muchos aprovechan para visitarlo los fines de semana, con lo cual recomendamos ir temprano o armarse de paciencia. Finalmente vale la pena la espera, ya que es un lugar muy pintoresco.
En este café vas a poder degustar exquisiteces como croissant, pan de chocolate, budines, mini tortas, tostadas, avocado toast, tostados y cookies. Además podés elegir bebidas como jugos, café, té o gaseosas. Por si fuera poco también tienen opciones de almuerzos con ensaladas, sandwiches y postres.
El valor del café e infusiones está entre $5000 y $5500, mientras que la pastelería para merendar va desde los $6000 hasta los $10.000. Por menos de $20.000 podés sentarte en un palacio precioso y degustar muchas cosas ricas. Una experiencia que nadie se quiere perder.
