La playa a tan solo 2 horas de Buenos Aires que enamora a todos

Buenos Aires tiene muchas propuestas de playas que visites y vivas un momento muy agradable. Este balneario es ideal para hacer turismo sin viajar mucho. Cuenta con un entorno natural sumamente lindo y muchísimo relax. Ideal para desconectar de las obligaciones.
Esta playa ubicada a pocas horas de Buenos Aires se convirtió en una de las ideales para el turismo. No dudes en viajar y hacer una escapada a este lugar.
Si querés hacer algo distinto el fin de semana, más ahora que empiezan los días más cálidos, no dudes en acercarte a esta playa a solo dos horas de Buenos Aires. La misma es muy visitada por el turismo pero mantiene esa tranquilidad que todos estamos buscando.
La playa cerca de Buenos Aires que muchos visitan
Esta es la playa La Atalaya, ubicada en Magdalena, provincia de Buenos Aires. La misma se encuentra a unos 140 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es ideal para hacer una escapada exprés de uno o dos días. Muy buena opción para despejarse.
Este lugar tranquilo ofrece un ambiente natural muy bonito, además de actividades como pesca deportiva y clubes náuticos para los amantes de la aventura o este tipo de planes. Podés hacer picnic, comer algo alrededor en los paradores o bien disfrutar de una rica merienda en la orilla.
En Magdalena hay varias playas similares, como por ejemplo La Costa. Si bien es menos conocida que la anterior que nombramos, también tiene su encanto y es buena opción si no querés estar rodeado de tanta gente. Ideal para huir del estrés del día a día.
