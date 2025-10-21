Sobrevivientes de los ataques de USA al 'narco' en el Caribe y las internas en el Comando Sur

En septiembre, Petro dijo que el otro compatriota muerto en el ataque estadounidense, Alejandro Carranza, era un "pescador de toda la vida" cuya embarcación había sufrido daños y estaba a la deriva, probablemente en aguas colombianas, en el momento del ataque.

image Gustavo Petro concuerda con Nicolás Maduro en que Trump no está desplegando su fuerza en el Caribe para desarticular el supuesto flujo de fentanilo, sino más bien está interesado en expropiar los recursos naturales de Colombia, Venezuela y otros países de Latinoamérica.

"Funcionarios del gobierno de los EE. UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales", escribió Petro, quien instó a la Fiscalía General de Colombia a ayudar a la familia de Carranza a presentar demandas contra Estados Unidos.

En cuanto al segundo sobreviviente, se trata de un hombre de nacionalidad ecuatoriana, identificado como Andrés Fernando Tufiño Chila, quien se encuentra en buen estado de salud, según se desprende de un comunicado enviado a la agencia Associated Press.

Sobre Tufiño, el Ministerio del Interior ecuatoriano dijo que dos fiscales se reunieron con él y determinaron que no había cometido ningún delito dentro de las fronteras del país, pero que tampoco había evidencia de lo contrario.

El jefe del Comando Sur renuncia frente al temor de la ilegalidad de las operaciones en el Caribe

El comandante militar que supervisaba los ataques del Pentágono contra barcazas en el mar Caribe que, según el gobierno de Donald Trump, trafican con drogas, anunció este jueves su dimisión en medio de los cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones, que podrían infringir el Derecho Internacional Penal.

El oficial, almirante Alvin Holsey, anunció que deja su cargo de jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el cual supervisa todas las operaciones en Centro y Latinoamérica, en pleno contexto del despliegue naval en el Caribe con seis destructores de guerra, varios bombarderos y 10.000 soldados a bordo de los barcos navales estadounidenses como parte del supuesto operativo para desmantelar el tráfico de drogas hacia Washington.

El comandante, quien se marcha de su cargo a menos de un año de ser designado, había expresado su preocupación por la misión en el Caribe y los ataques a los supuestos barcos de la droga, según divulgó The Wall Street Journal que habló con un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

image El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE. UU., en Washington el año pasado.Credit...Tom Williams/CQ-Roll Call, vía Getty Images

La inconformidad con la geopolítica internacional del presidente Donald Trump, que rozaría incurrir en crímenes de lesa humanidad, no fue mencionada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien comunicó en estos días la salida anticipada de Alvin Holsey.

“En nombre del Departamento de Guerra”, dijo Hegseth, utilizando el nombre que ahora prefiere para su oficina, “expresamos nuestra más profunda gratitud al almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que tiene previsto jubilarse a finales de año”.

Al respecto, Adam Smith, congresista por Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, destacó: “Antes de Trump, no se me ocurre ningún comandante jefe que haya abandonado su puesto antes de tiempo”.

En tanto, Jack Reed, senador por Rhode Island, principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado, fue a un más letal con sus críticas.

“En un momento en que las fuerzas estadounidenses se están concentrando en el Caribe y las tensiones con Venezuela están en un punto de ebullición, la partida de nuestro principal comandante militar en la región envía una señal alarmante de inestabilidad en la cadena de mando”, dijo Reed en un comunicado.

