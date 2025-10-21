A favor de Caren Tepp: Ordenan eliminar mensajes falsos replicados por Milei

caren tepp-afiche falso

Caren Tepp, candidata a diputada de Fuerza Patria, había salido a aclarar en ese momento: "como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera".

"El afiche original (y el único que existe) dice: 'Frenar a Milei, empezar lo que viene'. Todo lo demás es falso".

“La sorpresa fue cuando la cuenta oficial del presidente Javier Milei también replicaba esos carteles apócrifos”, contó Salinas, e indicó que el retuit del mandatario nacional forma parte del “tipo de campaña que sigue La Libertad Avanza que agita y promueve noticias falsas, institucionalizando la fake news”.

En declaraciones a La Capital, el juez Cuello Murua explicó que la adulteración de cartelería está tipificada en el artículo 140 del Código Electoral Nacional.

Además, Cuello Murua reveló que el cese de la difusión de contenido falso está relacionado a la reunión que mantuvieron todos los magistrados relacionados a la Cámara Nacional Electoral en la cual se definieron pautas para sostener la veracidad de las campañas electorales, en particular la actual, donde las redes sociales tienen mucha incidencia. “Se nos instruyó para lograr trasparencia en las redes sociales para reivindicar los principios de la democracia”, expuso el juez a dicho medio y afirmó que de la reunión también participaron autoridades de Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp), X y YouTube.

Tras conocerse el fallo, Caren Tepp embistió contra el Presidente: "Milei ya lo dijo la Justicia: las batallas imaginarias que librás solo existen en tu cabeza. Ahora cumplí el fallo y hacé lo que corresponde: borrá vos (y todo tu ejército digital) la campaña falsa con nuestras consignas. Y ya que estás, aprovechá para pedirle perdón al pueblo por haber querido engañarlo otra vez".

En otro posteo en X aseguró que "Milei daba por ganada Santa Fe. Pero como vio que nuestra lista crecía, empezaron una campaña sucia con noticias falsas. De acá al domingo, no creas en nada de lo que veas sobre nosotros si no sale de nuestras cuentas oficiales".

