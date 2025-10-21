Las 'fake news' están a la orden del día en redes sociales, sobre todo en campaña electoral, pero cobran otra dimensión cuando es el presidente Javier Milei el que las publica. Ahora, la Justicia de Santa Fe ordenó "el inmediato cese de la circulación" de carteles falsos de Caren Tepp, publicados por Alejandro Fargosi y el propio mandatario en X.
CAMPAÑA SUCIA
A favor de Caren Tepp: Ordenan eliminar mensajes falsos replicados por Milei
El Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe ordenó "el inmediato cese de la circulación" de carteles falsos de Caren Tepp, publicados por Fargosi y el propio Milei.
En el fallo, juez electoral subrogante del Juzgado Federal Nº 1, Aurelio Cuello Murua ordenó "el inmediato cese de la circulación de dicha información falsa (referida a Caren Tepp) " a Meta Platforms Inc., a las cuentas de Alejandro Fargosi (primer candidato a diputado porteño de La Libertad Avanza), varios medios de comunicación y canales de streaming.
“Toda vez que la intervención del poder judicial resulta imperiosa, a fin de que la publicidad que realizan las diferentes agrupaciones políticas durante la campaña electoral no se desvirtúe”, explicó el juez en la resolución.
La denuncia había sido presentada por Antonio Salinas, presidente de Ciudad Futura, uno de los partidos que integra la alianza de Fuerza Patria en Santa Fe, luego de que Fargosi y Milei publicaran en X afiches falsos de la candidata santafesina Caren Tepp.
Urgente24 había publicado que los afiches, que decían "Frenar a Milei. Expropiar todos los campos", eran falsos:
Caren Tepp, candidata a diputada de Fuerza Patria, había salido a aclarar en ese momento: "como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera".
"El afiche original (y el único que existe) dice: 'Frenar a Milei, empezar lo que viene'. Todo lo demás es falso".
“La sorpresa fue cuando la cuenta oficial del presidente Javier Milei también replicaba esos carteles apócrifos”, contó Salinas, e indicó que el retuit del mandatario nacional forma parte del “tipo de campaña que sigue La Libertad Avanza que agita y promueve noticias falsas, institucionalizando la fake news”.
En declaraciones a La Capital, el juez Cuello Murua explicó que la adulteración de cartelería está tipificada en el artículo 140 del Código Electoral Nacional.
Además, Cuello Murua reveló que el cese de la difusión de contenido falso está relacionado a la reunión que mantuvieron todos los magistrados relacionados a la Cámara Nacional Electoral en la cual se definieron pautas para sostener la veracidad de las campañas electorales, en particular la actual, donde las redes sociales tienen mucha incidencia. “Se nos instruyó para lograr trasparencia en las redes sociales para reivindicar los principios de la democracia”, expuso el juez a dicho medio y afirmó que de la reunión también participaron autoridades de Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp), X y YouTube.
Tras conocerse el fallo, Caren Tepp embistió contra el Presidente: "Milei ya lo dijo la Justicia: las batallas imaginarias que librás solo existen en tu cabeza. Ahora cumplí el fallo y hacé lo que corresponde: borrá vos (y todo tu ejército digital) la campaña falsa con nuestras consignas. Y ya que estás, aprovechá para pedirle perdón al pueblo por haber querido engañarlo otra vez".
En otro posteo en X aseguró que "Milei daba por ganada Santa Fe. Pero como vio que nuestra lista crecía, empezaron una campaña sucia con noticias falsas. De acá al domingo, no creas en nada de lo que veas sobre nosotros si no sale de nuestras cuentas oficiales".
