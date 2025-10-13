Las 'fake news' (noticias falsan) circulan como reguero de pólvora en redes sociales, pero lo grave es cuando el Presidente de la Nación es quien las publica. En los últimos días, Javier Milei difundió al menos dos informaciones falsas en su cuenta de X. ¿Descuido o intencionalidad? Esa es la duda... y no es la 1era. vez que lo hace.
MIENTE, MIENTE...
Javier Milei propaga 'fake news': ¿Descuido o intencionalidad?
En los últimos días, Javier Milei compartió al menos dos noticias falsas, y la duda es si lo hace intencionalmente o no chequea lo que publica (pero debería...)
El pasado viernes 11/10, Milei publicó una supuesta tapa del diario Clarín de 2005, que a primera vista ya se nota que es falsa por la tipografía.
En esa imagen se leía que Néstor Kirchner “paga al FMI al 4% tomando deuda con Chávez al 16%”. Fue publicada por el candidato libertario Alejandro Fargosi y retuiteada por el Presidente.
La tapa original es otra:
Lo que realmente sucedió fue que la Argentina canceló la totalidad de su deuda con el FMI utilizando reservas del Banco Central, una decisión que se anunció precisamente el 15 de diciembre de 2005. Y si bien es cierto que, por entonces, Venezuela compraba bonos argentinos, esas operaciones tenían tasas mucho menores, en torno al 8 o 9%, y no estaban vinculadas con el pago al Fondo.
El archivo siempre es contundente y los cambios discursivos de Javier Milei siempre quedan expuestos. Algunos usuarios recordaron sus palabras:
Pero las 'fake news' del Presidente de la Nación no quedaron ahí. En las últimas horas, publicó varios posteos con supuestos afiches de Fuerza Patria que también son falsos.
Caren Tepp, candidata a diputada de Fuerza Patria, salió a aclarar: "como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera".
"El afiche original (y el único que existe) dice: 'Frenar a Milei, empezar lo que viene'. Todo lo demás es falso".
