Javier Milei propaga 'fake news': ¿Descuido o intencionalidad?

El archivo siempre es contundente y los cambios discursivos de Javier Milei siempre quedan expuestos. Algunos usuarios recordaron sus palabras:

Ya de entrada arrancás con una tapa editada (y muy mal editada)

Lo bueno es que siempre hay un Javo para contradecir al Javo: https://t.co/nsC85nSFyd — Franco Del Papa (@francolautarodp) October 11, 2025

Pero las 'fake news' del Presidente de la Nación no quedaron ahí. En las últimas horas, publicó varios posteos con supuestos afiches de Fuerza Patria que también son falsos.

Caren Tepp, candidata a diputada de Fuerza Patria, salió a aclarar: "como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera".

"El afiche original (y el único que existe) dice: 'Frenar a Milei, empezar lo que viene'. Todo lo demás es falso".

Captura de pantalla 2025-10-13 125009

Como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera.



Frenar a Milei también es frenar a quienes hacen de la mentira y el engaño una forma de manipular a la… pic.twitter.com/LcRWiMWA9v — Caren Tepp (@carentepp) October 13, 2025

