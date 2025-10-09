La plataforma del ratón acaba de soltar una bomba que nadie vio venir. Hablamos de "La estación de las chicas perdidas", una miniserie que aterrizó este 8 de octubre en Disney+ y que, literalmente, te va a partir al medio. ¿La razón? Está inspirada en un caso real que sacudió Francia hace más de dos décadas y que todavía genera escalofríos.
¡RECIÉN ESTRENADA!
La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo
Hechos reales y tensión constante se mezclan en esta miniserie que podés ver completa en Disney+. ¿Qué estás esperando para sumarla a tu lista?
Arrancamos presentando a Flore Robin, una investigadora policial que está dando sus primeros pasos en la comisaría de Perpiñán cuando le toca enfrentarse al peor escenario posible para debutar. Según detalla la sinopsis oficial: "A finales de los años 90, en su primer caso, Flore Robin, una joven investigadora de la policía de Perpiñán, es llamada a una escena del crimen particularmente espeluznante. Es el comienzo de una serie de asesinatos y de una persecución implacable que la perseguirán durante casi veinte años". Tremendo, ¿no? Y eso es apenas el punto de partida de una historia que promete dejarte completamente hipnotizado.
Asimismo, lo interesante acá es que no estamos hablando de una producción super larga que te obliga a invertir semanas enteras de tu vida. Son apenas seis capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno, perfectos para devorar el próximo fin de semana largo o en esas noches donde no podés pegar un ojo y necesitás algo que realmente valga la pena. Gaëlle Bellan se encargó de crear esta joya, mientras que Virginie Sauveur tomó las riendas de la dirección, logrando una propuesta visual que intensifica cada momento de tensión.
El elenco es otro de los puntos altos que tiene esta producción francesa. Camille Razat lidera el reparto junto a Hugo Becker, Mélanie Doutey, Patrick Timsit, Yannick Choirat, Ludovic Berthillot, Kévin Azaïs y Deborah Grall, entre otros nombres que ya son garantía de calidad actoral en Europa. La química entre ellos funciona perfecto para sostener la densidad narrativa que requiere este tipo de thriller policial.
Disney+ estrena miniserie basada en un caso que conmocionó a Francia
No obstante, lo que realmente eleva esta miniserie es su anclaje en la realidad. Los hechos que retrata ocurrieron entre 1995 y 2001, cuando la desaparición de una adolescente y el asesinato de tres jóvenes mujeres en las cercanías de la estación ferroviaria de la ciudad generaron un impacto devastador. La clasifican dentro del drama policial, pero esto va mucho más allá de las etiquetas habituales del género. Hay suspenso psicológico, hay investigación exhaustiva, hay personajes rotos intentando encontrar respuestas en medio del caos.
En simples palabras, todo indica que estamos ante una de esas producciones que van a dar que hablar durante mucho tiempo y que podrían causar un verdadero furor en el mundo del streaming.
--------------------------
Más contenido en Urgente24
Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura
¿Alejandro Fantino ya no es lo que era? Clarín lo compara con el programa 678
Beto Casella no compra con nadie pero su "mano derecha" parece que sí: Quién conduciría Bendita
Crece la preocupación por una estafa que nadie logra identificar