La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Arrancamos presentando a Flore Robin, una investigadora policial que está dando sus primeros pasos en la comisaría de Perpiñán cuando le toca enfrentarse al peor escenario posible para debutar. Según detalla la sinopsis oficial: "A finales de los años 90, en su primer caso, Flore Robin, una joven investigadora de la policía de Perpiñán, es llamada a una escena del crimen particularmente espeluznante. Es el comienzo de una serie de asesinatos y de una persecución implacable que la perseguirán durante casi veinte años". Tremendo, ¿no? Y eso es apenas el punto de partida de una historia que promete dejarte completamente hipnotizado.