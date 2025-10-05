La miniserie de 4 capítulos que dejó a todos pidiendo una segunda temporada

La crítica internacional ya le puso el sello de calidad. Vicky Jessop de London Evening Standard fue clara: "La serie, que pasa de familias felices a una cruenta batalla por la custodia, no es precisamente relajante. Sin embargo, cuenta con un reparto excelente". Janet A. Leigh de Digital Spy sumó: "El tipo de serie que te atormentará de un modo exasperante, absorbente y totalmente adictivo". Y Anita Singh de Telegraph cerró con un argumento irrefutable: "No necesita ser creíble para ser adictiva".

Yahí está la clave. No importa si pensás que jamás te pasaría algo así o si encontrás algún giro argumental forzado. "Dos familias" te atrapa igual, te mete en ese torbellino de decisiones imposibles y te obliga a preguntarte qué harías vos en esa situación. Es el tipo de propuesta que te genera conversaciones intensas con cualquiera que la haya visto, porque todos tenemos una opinión sobre qué es lo correcto cuando no hay nada correcto.

image "Dos familias", disponible en Disney+.

Así que, si estás buscando algo para ver este fin de semana inestable en cuestiones climáticas, acá tenés la respuesta. La crítica ya te avisó: no te vas a arrepentir.

