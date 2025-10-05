Buscar una buena miniserie en el catálogo infinito de plataformas es como rastrear una aguja en un pajar. Hay opciones por montones, títulos que prometen y decepcionan a partes iguales, pero cada tanto aparece una propuesta que justifica las horas de scroll y te encanta desde el primer minuto. "Dos familias" es exactamente eso: cuatro episodios de menos de una hora de duración, que están esperándote en Disney+ para arruinarte el fin de semana de la mejor manera posible.
"EXCELENTE"
La miniserie de 4 capítulos que dejó a todos pidiendo una segunda temporada
Un error hospitalario destruye la paz de dos familias que creían tenerlo todo. ¿Qué harías si tu hijo no fuera realmente tu hijo? Mirá esta miniserie en Disney+
La trama no necesita artificios rebuscados para atarte al sillón. Imagínate esto: dos parejas descubren que sus hijos pequeños fueron intercambiados al nacer por un error hospitalario. Así, sin anestesia. Con el imponente paisaje de Cornualles sirviendo de escenario, Pete, Maddie, Miles y Lucy se enfrentan a una pregunta que no tiene respuesta correcta: ¿se quedan con los chicos que criaron, a los que le enseñaron a caminar y a decir "mamá", o recuperan a sus hijos biológicos, esos desconocidos que llevan su sangre pero no su historia?
Lo que arranca como una situación límite se transforma rápidamente en algo muchísimo más retorcido. Porque claro, al principio todos parecen adultos racionales dispuestos a encontrar una solución civilizada. Pero esa fachada dura lo que un suspiro. Las motivaciones ocultas empiezan a filtrarse y la confianza entre estas dos parejas se desmorona más rápido de lo que tardás en pausar para ir al baño. ¿Podés confiar en los padres del otro nene? ¿Podés confiar en tu propia pareja cuando las cartas están sobre la mesa? Pete y Maddie cruzan todos los límites imaginables porque cuando se trata de mantener unida a tu familia, las reglas del juego se reescriben.
La dirección corre por cuenta de Kate Hewitt, que maneja los tiempos con una precisión increíble, y el elenco es de esos que te hacen olvidar que estás viendo ficción. James Norton y Niamh Algar le ponen el cuerpo a Pete y Maddie con una intensidad que duele, mientras que Alban Guo, James McArdle, Jessica Brown Findlay y Fraser Cornelissen completan un reparto que no tiene un solo eslabón débil.
La crítica internacional rinde elogios a esta impactante miniserie
La producción es originaria de Reino Unido y se nota en la construcción de cada escena, en esa capacidad británica para convertir lo doméstico en algo siniestro, sin necesidad de efectos especiales ni sustos baratos.
La crítica internacional ya le puso el sello de calidad. Vicky Jessop de London Evening Standard fue clara: "La serie, que pasa de familias felices a una cruenta batalla por la custodia, no es precisamente relajante. Sin embargo, cuenta con un reparto excelente". Janet A. Leigh de Digital Spy sumó: "El tipo de serie que te atormentará de un modo exasperante, absorbente y totalmente adictivo". Y Anita Singh de Telegraph cerró con un argumento irrefutable: "No necesita ser creíble para ser adictiva".
Yahí está la clave. No importa si pensás que jamás te pasaría algo así o si encontrás algún giro argumental forzado. "Dos familias" te atrapa igual, te mete en ese torbellino de decisiones imposibles y te obliga a preguntarte qué harías vos en esa situación. Es el tipo de propuesta que te genera conversaciones intensas con cualquiera que la haya visto, porque todos tenemos una opinión sobre qué es lo correcto cuando no hay nada correcto.
Así que, si estás buscando algo para ver este fin de semana inestable en cuestiones climáticas, acá tenés la respuesta. La crítica ya te avisó: no te vas a arrepentir.
-----------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que alcanzó millones de vistas
Outlet nuevo provoca furor absoluto por sus impresionantes promociones
El Nueve se despide de su programa nocturno más popular
Jorge Rial áspero no, lo que sigue contra Susana Giménez: "Le dan premios y no hace un carajo"