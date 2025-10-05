Fabbiani asegura que sus jugadores no le hicieron una cama: "Nadie me soltó la mano"

Ogro Fabbiani: "A mí no me soltó nadie la mano"

"Tengo las mismas fuerzas que el primer día", aseguró el Ogro Fabbiani en conferencia de prensa. La Lepra rosarina marcha anteúltima en su zona, solo por encima de Aldosivi y lejos de la zona de clasificación a los playoffs. En lo que va del campeonato solo cosechó dos triunfos. No más.

Cristian Fabbiani, en duda

La pregunta ya se la habían hecho al Ogro Fabbiani en otra conferencia de prensa anterior, y esta noche tras el 5-0, lógicamente, se la volvieron a hacer. Y él volvió a responder con seguridad. "En diciembre veremos, pero hoy no voy a abandonar".

A Fabbiani también le preguntaron si creía que los jugadores le habían soltado la mano. Una forma sutil de preguntarle si creía que le estaban haciendo una "cama".

"No siento que los jugadores me soltaron la mano. Es fútbol, son seres humanos, a veces sale a veces no. A mí no me soltó nadie la mano. Primero porque tengo un contrato, y la mayoría de los jugadores se van", afirmó.

Sobre el presente de su equipo, aseveró que se sale trabajando. "Hay que comer mierda", dijo. "Se sale trabajando, callado, comiendo mierda. Por que la situación es difícil, así que el viernes hay que tirarse de cabeza", añadió.

"Pasaron un montón de cosas y hay que poner la cara a la situación. La realidad es que depende de nosotros. Si nosotros no levantamos va a ser difícil, pero yo sigo con la misma fuerza desde el primer día", sentenció el entrenador del elenco rosarino.

Newell´s y una crisis institucional sin precedentes

Consultado sobre si la dificilísima realidad institucional podía hacer mella en la actuación de los futbolistas, dijo: "No hay excusas, porque cuando un jugador entra a la cancha te tenés que olvidar de la situación de afuera".

"Acá no tiene la culpa lo que está pasando en el club, que no ayuda pero la culpa es nuestra. El viernes no queda otra que tirarse de cabeza, como lo veníamos haciendo. No nos pueden hacer con 9 defensores tres goles de cabeza o de rebote", apuntó Fabbiani.

