urgente24
POLICIALES Florencio Varela > Triple Crimen > medios

REDES EN LLAMAS, MEDIOS CAUTELOSOS

La propiedad de la "casa del horror" de Florencia Varela sería de una sindicalista

En los medios tradicionales aparecieron pocas noticias sobre los dueños de la propiedad de la casa del triple crimen de Florencio Varela.

06 de octubre de 2025 - 00:27
La casa del horror en Florencio Varela

La casa del horror en Florencio Varela

Se trataría de Fabiana Guerrero una ex integrante de la Comisión Directiva del gremio de la educación bonaerense SUTEBA de Florencio Varela.

Habría recibido dinero de Matías Ozorio, el sicario y lugarteniente de Pequeño J.

Fue detenido en Perú y extraditado a la Argentina.

Seguir leyendo

Mgalí Celeste González Guerrero, una de las detenidas (vivía en la casa del horror) es hija adoptiva de Fabiana Guerrero..

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1974589042919649561&partner=&hide_thread=false

Daniel Giaquinta es el abogado de Celeste quien, junto a su pareja Miguel Villanueva Silva vivían en la vivienda donde se cometió el triple crimen de Florencio Varela.

“Ella vio a las chicas cuando llegaron, pero me aseguró categóricamente que no tuvo nada que ver con el crimen", relató el letrado en LN+.

La noche del crimen, Celeste y su pareja recibieron unos mensajes en donde les pedían alquilar la casa por una noche para realizar una fiesta donde iba a haber alcohol, mujeres y drogas. Por el alquiler les pagaron mil dólares en la mano. La noche del crimen, Celeste y su pareja recibieron unos mensajes en donde les pedían alquilar la casa por una noche para realizar una fiesta donde iba a haber alcohol, mujeres y drogas. Por el alquiler les pagaron mil dólares en la mano.

Según el abogado, cuando Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez arribaron al lugar, su clienta les abrió el portón para que ingresara el automóvil que las transportaba.

Luego, su pareja, de origen peruano, recibió el dinero del alquiler y ella se fue caminando hasta una parada de colectivo.

“En ese momento Celeste estaba bajo los efectos de la cocaína. Para mí, en la noche del crimen “Pequeño J“ y Matías Ozorio estaban en la casa, subrayó el abogado.

Luego, detalló que, gracias al peritaje del celular de Guerrero, pudieron descubrir que a Pequeño J también se lo conocía como “Montana” ya que el detenido de 20 años en Lima sería fanático del personaje que caracterizó Al Pacino en Scarface.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1973169779461824972&partner=&hide_thread=false

El papel en el triple crimen de la dirigente gremial

Cuando asesinan a las chicas, Celeste no estaba en la casa. Apenas llegaron, ella se fue y se quedó bajo el techito de una parada de colectivos toda la noche. Durante la madrugada le pidieron que ordene diez hamburguesas y una gaseosa. Cuando asesinan a las chicas, Celeste no estaba en la casa. Apenas llegaron, ella se fue y se quedó bajo el techito de una parada de colectivos toda la noche. Durante la madrugada le pidieron que ordene diez hamburguesas y una gaseosa.

Se cree que Villanueva, pareja de Magalí Celeste, habría sido quien grabó con un celular y difundió las torturas sádicas contra las 3 víctimas.

Ella le envió un audio a su madre donde reconocía haberse “mandado una cagada”.

“Si Celeste no les alquilaba la casa, los asesinos hubieran ido lo mismo, porque Villanueva Silva, su pareja, le tenía un temor reverencial a Pequeño J. Y todo lo que él le hubiera pedido, lo habría hecho” concluyó Giaquinta quien fue contratado como defensor por la madre de Celeste.

image
Fabiana Guerrero podría ser pronto otra de las involucradas.

Fabiana Guerrero podría ser pronto otra de las involucradas.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES