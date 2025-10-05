La Primera B Nacional cerró su fase regular del campeonato y, así, quedó definida la gran final del Ascenso. Será Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Madryn el duelo que determinará el nuevo equipo que jugará en la Primera División del fútbol argentino en 2026.
EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DEL ASCENSO
¡Hay final! Definido el duelo de la B Nacional: uno de estos 2 jugará en Primera División
Gimnasia de Mendoza venció a Defensores de Belgrano y quedó primero de su zona en la B Nacional. Así, jugará la gran final ante Deportivo Madryn.
La eterna, compleja y federal Primera B Nacional cerró su etapa regular. De esta manera, quedaron definidos los clubes que accedieron al Reducido (los mejores 8 de cada zona) y también la final del Ascenso.
Mientras esos 8 tendrán que jugar un torneo relámpago de eliminación directa, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn terminaron primeros de cada zona y así ganaron el premio de jugar un partido único: el vencedor asciende a la Liga Profesional.
Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Madryn: los mejores de la B Nacional 2025
Eso se terminó de definir este domingo. En la última fecha, el Lobo mendocino todavía debía jugar su partido ante Defensores de Belgrano para quedarse con la punta. Del otro lado, Deportivo Madryn, dirigido por el ex Boca Leandro Gracián, ya estaba clasificado y esperaba rival. En el Parque de Mendoza, Gimnasia ganó 1 a 0 con gol de Fermín Antonini y así logró el objetivo. Será el segundo año consecutivo que luche por el ascenso, ya que a fines de 2024 llegó a la final del Reducido y allí cayó ante San Martín de San Juan.
"Este club está haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo. La competencia interna que tenemos es muy buena", dijo Antonini tras la victoria frente a Defe. "La clave es que estamos todos preparados para jugar y eso es muy importante", añadió.
Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia, se refirió a su llegada hace tan solo unos meses, luego de reemplazar a Ezequiel Medrán (ex arquero de Boca): "Ezequiel dejó la vara alta. Yo opté por venir acá y darle mi impronta al equipo, y creo que hay que sacarse el sombrero con estos jugadores que el año pasado jugaron una final y otra vez están en la final".
"No es casualidad que este equipo es la segunda final seguida. Hicieron un esfuerzo enorme. Deportivo Madryn es un gran equipo, iremos con nuestras armas", aportó. Luego, en tono de broma, dijo: "Es dificilísimo este torneo, tendrías que entrar a la Libertadores por ganar un torneo así".
Quizás también te interese leer: El delantero de Boca que brilla en el Ascenso y está a un paso de volver a Primera
Facundo Nadalín, uno de los referentes del Lobo, se mostró muy emocionado por el logro: "Es largo, es muy duro. Se siente no tener un descanso, pero no me queda más que agradecer a la gente y mi grupo de compañeros".
Así quedó el Reducido de la B Nacional
Los duelos del Reducido serán:
Atlanta vs. Chaco For Ever
Tristán Suárez vs. Agropecuario
Gimnasia y Tiro vs. Temperley
San Miguel vs. Gimnasia de Jujuy
Deportivo Maipú vs. Estudiantes
San Martín de Tucumán vs. Deportivo Morón
Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato