¡Hay final! Definido el duelo de la B Nacional: uno de estos 2 jugará en Primera División

"Este club está haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo. La competencia interna que tenemos es muy buena", dijo Antonini tras la victoria frente a Defe. "La clave es que estamos todos preparados para jugar y eso es muy importante", añadió.

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia, se refirió a su llegada hace tan solo unos meses, luego de reemplazar a Ezequiel Medrán (ex arquero de Boca): "Ezequiel dejó la vara alta. Yo opté por venir acá y darle mi impronta al equipo, y creo que hay que sacarse el sombrero con estos jugadores que el año pasado jugaron una final y otra vez están en la final".

Arde la B Nacional: triunfazo agónico de Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia Jujuy Gimnasia de Mendoza es el equipo más regular del Ascenso desde hace 2 años @GimnasiaMendoza

"No es casualidad que este equipo es la segunda final seguida. Hicieron un esfuerzo enorme. Deportivo Madryn es un gran equipo, iremos con nuestras armas", aportó. Luego, en tono de broma, dijo: "Es dificilísimo este torneo, tendrías que entrar a la Libertadores por ganar un torneo así".

Facundo Nadalín, uno de los referentes del Lobo, se mostró muy emocionado por el logro: "Es largo, es muy duro. Se siente no tener un descanso, pero no me queda más que agradecer a la gente y mi grupo de compañeros".

Así quedó el Reducido de la B Nacional

Los duelos del Reducido serán:

Atlanta vs. Chaco For Ever

Tristán Suárez vs. Agropecuario

Gimnasia y Tiro vs. Temperley

San Miguel vs. Gimnasia de Jujuy

Deportivo Maipú vs. Estudiantes

San Martín de Tucumán vs. Deportivo Morón

Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato

