El 6/10 diputados define situación de Espert y el 7/10 la Corte extraditaría a Fred Machado

La Corte Suprema definiría la extradición de Fred Machado a USA el martes. Antes, la cámara de diputados expulsaría a Espert de la comisión de presupuesto.

05 de octubre de 2025 - 23:18
Fred Machado ¿Estraditado por la Corte Suprema?

El máximo tribunal de justicia de la Nación, la Corte Suprema, tomará una demorada decisión y enviaría a USA a Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en la Unión.

El hecho se produciría tras la confirmación de la justicia estadounidense sobre la vigencia de los cargos en su contra.

En Argentina, tanto la justicia federal de Neuquén como el procurador general de la Nación Eduardo Casal se expidieron a favor de la deportación.

Ambas definiciones de los poderes legislativo y judicial de la Argentina aliviarían la llegada de Javier Milei a la Casa Blanca ya que sería muy complicado para Donald Trump recibir en su despacho al titular del Poder Ejecutivo de un país con semejantes déficits en materia institucional.

Para el creador de La Libertad Avanza era insostenible contar con un candidato que encabeza las listas en el mayor distrito electoral del país y, al mismo tiempo, mantiene fuertes vínculos con un acusado por traficar droga y lavar dinero en los Estados Unidos.

Espért fuera de la comisión de presupuesto en diputados y la Corte Suprema aceptaría extradición de Machado a USA

¿Cuáles son las imputaciones en USA contra Machado?

La causa contra el argentino detenido en la Patagonia se centra en delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

Desde el 16 de abril de 2021, el sponsor de la campaña de José Luis Espert en 2019 permanece detenido tras ser arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén, a solicitud de las autoridades norteamericanas. Luego, el juez local Villanueva ordenó su arresto preventivo y desde entonces Machado ha cumplido ya 4 años prisión domiciliaria en Viedma.

La investigación judicial dio un nuevo giro tras la confirmación de que el acusado giró US$ 200.000 desde una cuenta vinculada hacia una propia de José Luis Espert.

El ex candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires reconoció el ingreso y explicó que correspondía a un trabajo realizado para una minera guatemalteca, la cual pertenece a Machado.

En el procedimiento de extradición, la decisión final recae en el Poder Ejecutivo, conforme a la ley.

Pero, hay que recordar que la defensa de Machado fue encabezada por Francisco Oneto (abogado personal del presidente Javier Milei).

Como decíamos al principio, se vienen 48 horas frenéticas para la Casa Rosada.

¿Qué pasaría si Machado imitara a su socia norteamericana y buscara una reducción de su condena contando toda la verdad?

