El 6/10 diputados define situación de Espert y el 7/10 la Corte extraditaría a Fred Machado

image Espért fuera de la comisión de presupuesto en diputados y la Corte Suprema aceptaría extradición de Machado a USA

¿Cuáles son las imputaciones en USA contra Machado?

La causa contra el argentino detenido en la Patagonia se centra en delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

Desde el 16 de abril de 2021, el sponsor de la campaña de José Luis Espert en 2019 permanece detenido tras ser arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén, a solicitud de las autoridades norteamericanas. Luego, el juez local Villanueva ordenó su arresto preventivo y desde entonces Machado ha cumplido ya 4 años prisión domiciliaria en Viedma. Desde el 16 de abril de 2021, el sponsor de la campaña de José Luis Espert en 2019 permanece detenido tras ser arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén, a solicitud de las autoridades norteamericanas. Luego, el juez local Villanueva ordenó su arresto preventivo y desde entonces Machado ha cumplido ya 4 años prisión domiciliaria en Viedma.

La investigación judicial dio un nuevo giro tras la confirmación de que el acusado giró US$ 200.000 desde una cuenta vinculada hacia una propia de José Luis Espert.

El ex candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires reconoció el ingreso y explicó que correspondía a un trabajo realizado para una minera guatemalteca, la cual pertenece a Machado.

En el procedimiento de extradición, la decisión final recae en el Poder Ejecutivo, conforme a la ley.

Pero, hay que recordar que la defensa de Machado fue encabezada por Francisco Oneto (abogado personal del presidente Javier Milei).

Como decíamos al principio, se vienen 48 horas frenéticas para la Casa Rosada.

¿Qué pasaría si Machado imitara a su socia norteamericana y buscara una reducción de su condena contando toda la verdad? ¿Qué pasaría si Machado imitara a su socia norteamericana y buscara una reducción de su condena contando toda la verdad?