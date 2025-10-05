"Son todas operaciones: Espert, Diego Spagnuolo, $LIBRA y venta de candidaturas"

image Milei con Majul en LN+... "Espert es un héroe"

Milei contra el periodismo

Como ocurriera con el caso de los audios de Diego Spagnuolo y la corrupción en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (caso desatado por los periodistas de Data Clave y Carnaval Stream), una vez más fue el Cuarto Poder el que puso de rodillas al Jefe de Estado.

A pesar de su recurrente “no odiamos suficiente al periodismo”, tuvo que aceptar el primer mandatario que la investigación de Paz Rodríguez Niell y Hugo Alconada Mon en el diario La Nación expusieron pruebas concluyentes contra José Luis Espert.

Lo demolieron en apenas una semana. Mostraron por primera vez la contabilidad del Bank of America en la que el ex candidato libertario había recibido US$200.000 por parte de una empresa de Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

A pesar de la decisión tomada, Milei sigue sin aceptar lo que acepta el conjunto de la sociedad argentina.

“No tengo que explicar por qué se dan ciertas situaciones. Me da la sensación de que es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes”.

“Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. Otra cosa que usted no va hacer es avanzar con una cuestión ilegal en el país con los mejores departamentos de compliance del mundo. No tenía malas intenciones”.

La charla con Macri

"Pudimos hablar sobre nuestras diferencias. Tras 2 horas y media de charla se sumó mi hermana. Mauricio dio sugerencias de áreas donde no hemos funcionado bien y ellos nos puede ayudar".

Me encanta la idea de Mauricio Macri recorriendo el mundo. Sería muy positivo que el ex presidente nos de una mano consiguiendo inversiones para la Argentina.