“El cabeza de lista de diputados nacionales en provincia de Buenos Aires es el “Colo” Diego Santilli" dijo el presidente Milei aunque esto implicará que hay que reimprimir unas 18 millones de boletas para abastecer al mayor distrito electoral de la Argentina.
MILEI REARMÓ SU RELATO
"Son todas operaciones: Espert, Diego Spagnuolo, $LIBRA y venta de candidaturas"
El presidente Milei fue entrevistado por Luis Majul y negó actos de corrupción en La Libertad Avanza. Entonces... ¿Por qué bajaron su candidatura?
“Una persona honesta no está acostumbrada a moverse en ese barro. El profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado, no en política”. “Si usted quiere hacer algo que está sucio ¿lo hace por vía bancaria?”, se preguntó el Jefe de Estado.
“Nosotros no renunciamos a la vara suiza. Nadie les va a preguntar a Taiana, a Grabois, sobre los problemas que tienen. Además, tienen a la jefa de la banda condenada, están más sucios que una papa”..
Milei contra el periodismo
Como ocurriera con el caso de los audios de Diego Spagnuolo y la corrupción en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (caso desatado por los periodistas de Data Clave y Carnaval Stream), una vez más fue el Cuarto Poder el que puso de rodillas al Jefe de Estado.
A pesar de su recurrente “no odiamos suficiente al periodismo”, tuvo que aceptar el primer mandatario que la investigación de Paz Rodríguez Niell y Hugo Alconada Mon en el diario La Nación expusieron pruebas concluyentes contra José Luis Espert.
A pesar de la decisión tomada, Milei sigue sin aceptar lo que acepta el conjunto de la sociedad argentina.
“No tengo que explicar por qué se dan ciertas situaciones. Me da la sensación de que es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes”.
“Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. Otra cosa que usted no va hacer es avanzar con una cuestión ilegal en el país con los mejores departamentos de compliance del mundo. No tenía malas intenciones”.
La charla con Macri
"Pudimos hablar sobre nuestras diferencias. Tras 2 horas y media de charla se sumó mi hermana. Mauricio dio sugerencias de áreas donde no hemos funcionado bien y ellos nos puede ayudar".