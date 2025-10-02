La miniserie de 6 capítulos que alcanzó millones de vistas

Elogios unánimes para esta miniserie

La recepción crítica no dejó lugar a dudas de porqué esta es una de las mejores producciones de la plataforma. Alex Maidy de JoBlo fue contundente: " Es un excelente drama con elementos escalofriantes y matices inquietantes y ya sólo por el brillante par de papeles de Rachel Weisz, 'Dead Ringers' merece la pena". Por su parte, Adam Lock de Ready Steady Cut subrayó: "'Dead Ringers' es una serie brutal y atrevida, con dos interpretaciones sobresalientes de Rachel Weisz, que está claramente a otro nivel". Y Lucy Mangan de The Guardian remató con entusiasmo: "Es trepidante, feroz, divertida y propiamente feminista. Los papeles de Weisz como dos hermanas ginecólogas son absolutamente alucinantes".