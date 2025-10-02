El Gobierno de la Ciudad abre la primera oficina 100% accesible dedicada a la formación, emprendedores e inserción laboral de personas con discapacidades, funciona en Bartolomé Mitre 701 (de lunes a viernes, de 9:30 a 16.00).
BARTOLOMÉ MITRE AL 700
Abren en CABA el primer centro de desarrollo laboral para capacidades diferentes
La Ciudad activó el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidades, funciona en Bme. Mitre 701 (de lunes a viernes, de 9:30 a 16.00)
La propuesta integra
- Orientación laboral y vocacional
- Capacitaciones técnicas y de habilidades blandas,
- Difusión de búsquedas del sector privado e incorporación del perfil a la Base de Talentos de BA Oportunidades.
Para quienes emprenden ofrece
- Acompañamiento integral,
- Inclusión en catálogos con instituciones y empresas
- Participación en ferias y asesoría para mejorar la gestión del negocio.
Las empresas encontrarán
- jornadas de sensibilización
- Intermediación laboral bajo la metodología de Empleo con Apoyo y
- Espacios de networking con el sector público y las OSC en Alianza por la Discapacidad.
La iniciativa se enmarca dentro del Plan Integral de Discapacidad y forma parte del programa BA Oportunidades, que desde enero articula a personas, empresas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Estado.
En ese orden, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio detalló
- La oficina se nutre de un equipo interdisciplinario de profesionales con y sin discapacidad, que da atención integral y personalizada.
- El Centro articula herramientas y programas de la subsecretaría de Discapacidad del GCBA.
Los interesados podrán contactarse por correo electrónico a [email protected] o ir de lunes a viernes de 9:30 a 16 a Bartolomé Mitre 701, CABA.
