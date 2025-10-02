urgente24
ACTUALIDAD CABA > desarrollo > centro

BARTOLOMÉ MITRE AL 700

Abren en CABA el primer centro de desarrollo laboral para capacidades diferentes

La Ciudad activó el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidades, funciona en Bme. Mitre 701 (de lunes a viernes, de 9:30 a 16.00)

02 de octubre de 2025 - 20:32
Frente de las oficinas de Bme. Mitre al 700

Frente de las oficinas de Bme. Mitre al 700

El Gobierno de la Ciudad abre la primera oficina 100% accesible dedicada a la formación, emprendedores e inserción laboral de personas con discapacidades, funciona en Bartolomé Mitre 701 (de lunes a viernes, de 9:30 a 16.00).

La propuesta integra

  • Orientación laboral y vocacional
  • Capacitaciones técnicas y de habilidades blandas,
  • Difusión de búsquedas del sector privado e incorporación del perfil a la Base de Talentos de BA Oportunidades.

Para quienes emprenden ofrece

  • Acompañamiento integral,
  • Inclusión en catálogos con instituciones y empresas
  • Participación en ferias y asesoría para mejorar la gestión del negocio.

Seguir leyendo

Las empresas encontrarán

  • jornadas de sensibilización
  • Intermediación laboral bajo la metodología de Empleo con Apoyo y
  • Espacios de networking con el sector público y las OSC en Alianza por la Discapacidad.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Integral de Discapacidad y forma parte del programa BA Oportunidades, que desde enero articula a personas, empresas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Estado.

sara WhatsApp Image 2025-10-02 at 16.30.08
Di&aacute;logo directo con los primeros interesados

Diálogo directo con los primeros interesados

En ese orden, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio detalló

Solamente el 15% de las personas con discapacidad en la Ciudad tiene la posibilidad de tener un empleo. Este Centro de Desarrollo Laboral viene a producir un cambio a favor de una vida con mayor libertad e independencia para las personas con discapacidad. Solamente el 15% de las personas con discapacidad en la Ciudad tiene la posibilidad de tener un empleo. Este Centro de Desarrollo Laboral viene a producir un cambio a favor de una vida con mayor libertad e independencia para las personas con discapacidad.

  • La oficina se nutre de un equipo interdisciplinario de profesionales con y sin discapacidad, que da atención integral y personalizada.
  • El Centro articula herramientas y programas de la subsecretaría de Discapacidad del GCBA.

Los interesados podrán contactarse por correo electrónico a [email protected] o ir de lunes a viernes de 9:30 a 16 a Bartolomé Mitre 701, CABA.

Más contenido en Urgente24:

Noche negra para Diego Brancatelli con su mujer: El cruce con su ex amante

Dos importantes aerolíneas enfrentan demandas millonarias

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

El paraíso de las aceitunas desconocido en Buenos Aires

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES