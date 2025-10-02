Abren en CABA el primer centro de desarrollo laboral para capacidades diferentes

sara WhatsApp Image 2025-10-02 at 16.30.08 Diálogo directo con los primeros interesados

En ese orden, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio detalló

Solamente el 15% de las personas con discapacidad en la Ciudad tiene la posibilidad de tener un empleo. Este Centro de Desarrollo Laboral viene a producir un cambio a favor de una vida con mayor libertad e independencia para las personas con discapacidad.

La oficina se nutre de un equipo interdisciplinario de profesionales con y sin discapacidad, que da atención integral y personalizada.

El Centro articula herramientas y programas de la subsecretaría de Discapacidad del GCBA.

Los interesados podrán contactarse por correo electrónico a [email protected] o ir de lunes a viernes de 9:30 a 16 a Bartolomé Mitre 701, CABA.

