¡Todas las fotos...todas! Concurso "Gente de mi Ciudad" en el San Martín

El tradicional concurso de fotografía del Banco Ciudad es abierto a profesionales y aficionados, y tiene desde sus orígenes a la Ciudad de Buenos Aires como eje temático, por lo que las obras retratan distintos instantes, aspectos y costumbres de la identidad porteña.

La entidad bancaria lleva adelante la iniciativa, vinculada con su rol social de promoción cultural, para estimular la creatividad, propiciar las producciones artísticas independientes, y divulgar y preservar aspectos y costumbres sociales que forman parte del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

