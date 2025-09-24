Golpe al campo: El salvataje de Trump a Milei bloquea eliminación de retenciones

El primero en hacer una observación en ese sentido fue el periodista agropecuario Cristian Mira, que consideró "confirmado" por el mensaje de Bessent que las retenciones en 0% terminan en la fecha estipulada o, como dice la norma, hasta que se declaren US$7 mil millones de exportaciones si ocurre antes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1970831616328016158&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ QUISO DECIR BESSENT CON "END THE TAX HOLIDAY"?



En su largo posteo del esquema de salvataje a la economía de Javier Milei, el secretario del Tesoro dijo: "estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales (tax holiday) para los… https://t.co/9t9s6VQrmn — Urgente24.com (@U24noticias) September 24, 2025

Para Mira, ese es el significado de terminar con el "tax holiday" que mencionó Bessent, que al mismo tiempo consideró como un "mensaje para los farmers (granjeros) estadounidenses que no le pueden vender soja a China a diferencia de los argentinos".

"EE.UU. se pone en "modo (del exárbitro Javier) Castrilli" con la suspensión temporal de las retenciones. No quiere que haya otra. Nada de "siga siga" de (otro exárbitro, Francisco) Lamolina", agregó el periodista.

"Quieren tener la certeza de que no sigue la eliminación de retenciones después del 31/10", hicieron trascender en esa misma línea desde las cerealeras que se nuclean en CIARA y CEC.

¿A qué se debe este pedido? El portal especializado Bichos de Campo especula con que uno de los motivos es el derrumbe de los precios internacionales de los granos a partir del exceso de oferta de los productores argentinos producto de la baja de retenciones.

En una nota anterior, el mismo medio consigna que la suspensión temporaria de derechos de exportación en la Argentina promovió una baja generalizada de los granos en el mercado estadounidense CME Group, lo que representa una mala noticia para los 'farmers' norteamericanos cuando comienzan su cosecha gruesa.

"Es cierto que estas medidas desacomodan todo el mercado porque es mucha oferta en poco tiempo", resume un economista citado en off por clarín.com. Según ese mismo medio, "hubo llamados" desde el sector rural "pidiendo aclaraciones a los funcionarios locales".

En ese marco, China apuró la compra de al menos 10 cargamentos más de soja aprovechando la eliminación temporal de retenciones, que claramente, disparó la competitividad de la soja argentina.

Pero de acuerdo a lo que expresó el secretario del Tesoro de USA, esa ventana de oportunidad no superaría el corto plazo, lo que hunde las expectativas de las entidades rurales de que el régimen de retenciones 0 se prolongue más allá del 31/10.

Había sido el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, quien expresó su deseo de que la medida sea el puntapié inicial de la eliminación permanente de las alicuotas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1970096965196325022&partner=&hide_thread=false REACCIÓN DEL CAMPO | SOCIEDAD RURAL YA PIENSA EN QUE LAS RETENCIONES 0 SE EXTIENDAN DESPUÉS DEL 31/10



El presidente de la SRA, Nicolás Pino, dijo que el anuncio fue una "buena sorpresa" y manifestó su intención de "lograr que esta medida sea efectiva en adelante". https://t.co/d2qazNZIwH pic.twitter.com/XXQ1V7KLBg — Urgente24.com (@U24noticias) September 22, 2025

El salvataje que Trump le propone a Milei obstaculiza ese anhelo e incorpora un factor de tensión entre el Gobierno y el campo, al que el Presidente le había prometido -aunque sin fecha- la eliminación de las retenciones.

