Lanús es semifinalista de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino igualó 1-1 ante Fluminense en el Maracaná este martes 23 de septiembre y logró el ansiado pase a la siguiente instancia luego de la ventaja conseguida en el partido de ida por el gol de Marcelino Moreno sobre el final del encuentro.
NADIE ENTIENDE...
Polémico e insólito tweet de Lanús contra Guillermo Barros Schelotto
Tras la clasificación de Lanús a semifinales de Copa Sudamericana ante Fluminense en el Maracaná, las redes oficiales granates publicaron un tweet polémico.
El Granate comenzó perdiendo desde los 20 minutos de la primera etapa por el gol de Agustín Canobbio. Sin embargo, en el segundo tiempo, dio una muestra de carácter y terminó igualando el partido de la mano de Dylan Aquino para quedarse con la serie. En las semis, se enfrentará al ganador de la llave Alianza Lima-Universidad de Chile, que no se sacaron diferencia en la ida y definirán al clasificado este jueves 25 de septiembre.
Nada indicaba que Fluminense, uno de los animadores del Mundial de Clubes, que le había ganado al Inter de Milán, Al-Hilal y había hecho un buen papel ante el Chelsea, sufriría tanto con el Grana. Pero el fútbol es así, no entiende de lógica...
"Sabíamos que si teníamos precisión cuando bajara el ritmo físico íbamos a tener espacios. Ellos arriesgan mucho en dar el paso adelante y jugar con el fuera de juego, y ahí vinieron nuestras oportunidades. Con los espacios, con la pared del gol, con cambios de orientación", dijo el entrenador Mauricio Pellegrino post-partido.
En contrapartida, el Flu se quedó sin director técnico tras la renuncia intempestiva de Renato Gaúcho.
La indirecta de Lanús a Guillermo Barros Schelotto (¿?)
Ya con el pase a semifinales de Copa Sudamericana y con las emociones a flor de piel, Lanús festejó en sus redes sociales oficiales. No obstante, un posteo en la red social X se apoderó de la atención de todos.
A través de un tweet, el Granate se mofó de la frase de Guillermo Barros Schelotto en la rueda de prensa luego de que su Vélez cayera ante Racing por los 4tos. de final de Copa Libertadores.
"Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno", lanzó GBS citando al Martín Fierro, con una sonrisa más allá de la derrota.
Fue así que el club sureño hizo uso de dicha frase en una publicación en la mañana del miércoles 24 de septiembre. Con una foto de Aquino festejando su gol ante Fluminense, Lanús citó también al Martín Fierro, o más bien, a Guillermo Barros Schelotto.
"Jajajajajajajajaj se cargan solos. El único técnico que te hizo ganar algo en tu corta y diminuta historia", comentó un usuario"; "Descansan a un tipo que les dio una sudamericana, club microbio", apuntó otro; "Jsjs cargaban al técnico que les dio una Copa Sudamericana", deslizó otro..
