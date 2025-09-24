Polémico e insólito tweet de Lanús contra Guillermo Barros Schelotto

image Fluminense 1-1 Lanús pero clasificación granate por la ventaja conseguida en la ida.

La indirecta de Lanús a Guillermo Barros Schelotto (¿?)

Ya con el pase a semifinales de Copa Sudamericana y con las emociones a flor de piel, Lanús festejó en sus redes sociales oficiales. No obstante, un posteo en la red social X se apoderó de la atención de todos.

A través de un tweet, el Granate se mofó de la frase de Guillermo Barros Schelotto en la rueda de prensa luego de que su Vélez cayera ante Racing por los 4tos. de final de Copa Libertadores.

"Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno", lanzó GBS citando al Martín Fierro, con una sonrisa más allá de la derrota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1968300331013419196&partner=&hide_thread=false "SOY TORO EN MI RODEO Y TORAZO EN RODEO AJENO"



Guillermo Barros Schelotto. pic.twitter.com/J6TxQ5iDIB — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2025

Fue así que el club sureño hizo uso de dicha frase en una publicación en la mañana del miércoles 24 de septiembre. Con una foto de Aquino festejando su gol ante Fluminense, Lanús citó también al Martín Fierro, o más bien, a Guillermo Barros Schelotto.

La chicana no deja de sorprender, tratándose de un DT que dejó una imborrable huella en la historia de la institución del Gran Buenos Aires tras haber conquistado la Copa Sudamericana 2013.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1970808340268879961&partner=&hide_thread=false TORO EN MI RODEO, TORAZO EN RODEO AJENO pic.twitter.com/OUgknSQZRS — Club Lanús (@clublanus) September 24, 2025

"Jajajajajajajajaj se cargan solos. El único técnico que te hizo ganar algo en tu corta y diminuta historia", comentó un usuario"; "Descansan a un tipo que les dio una sudamericana, club microbio", apuntó otro; "Jsjs cargaban al técnico que les dio una Copa Sudamericana", deslizó otro..

