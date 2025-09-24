Adrián Maravilla Martínez fue uno de los protagonistas de la clasificación de Racing a las semifinales de la Copa Libertadores de América tras ganarle en el partido de vuelta de los cuartos de final a Vélez 1-0 pero no por haber convertido un gol sino porque tuvo un divertido diálogo con hinchas.
COPA LIBERTADORES 2025
"Ganamos de pedo": La confesión de Adrián Maravilla Martínez a hinchas de Racing en un semáforo
Adrián Maravilla Martínez protagonizó un divertido cruce con hinchas de Racing tras ganarle a Vélez por la Copa Libertadores que se viralizó en redes.
Tras la victoria en el Cilindro de Avellaneda, “Maravilla” Martínez se adueñó de las redes sociales al sorprender a dos hinchas de la Academia en un semáforo.
El divertido diálogo de Adrián Maravilla Martínez con hinchas de Racing
De regreso a su hogar en su vehículo particular después de disputar la totalidad del encuentro, el goleador se encontraba en la transmisión en vivo desde la cuenta de su esposa Anabella cuando apreció que el auto detenido al lado suyo era de dos fanáticos de la Academia.
“¡Aguante Racing, loco!”, sorprendió Martínez al auto lindero, cuyos ocupantes no podían creer que estaban al lado de delantero insignia. “¡No, la p... madre! Me vuelvo loco. Sos un fenómeno, la rompiste toda”, atinó a responder el conductor del vehículo colorado.
Lo que siguió fue una charla netamente futbolera, donde Maravilla afirmó: “Ganamos de pedo, pero bueno”, lo cual sorprendió a los hinchas debido a lo que fue el trámite del encuentro donde Vélez contó con muchas menos chances de gol y Tomás Marchiori fue su gran figura.
Racing le ganó a Vélez por 2-0 en el global y es semifinalista de la Copa Libertadores 2025
Racing le ganó a Vélez por 2 a 0 en el resultado global, luego de vencer por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El único gol de la noche fue convertido por el delantero Santiago Solari, que empujó un centro buscapié a los 36 minutos del complemento.
Con el triunfo, la “Academia” de Gustavo Costas, vigente campeón de la Copa Sudamericana, clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, en la que se medirá con quien resulte vencedor entre Estudiantes y Flamengo de Brasil.
