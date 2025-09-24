"Ganamos de pedo": La confesión de Adrián Maravilla Martínez a hinchas de Racing en un semáforo

Lo que siguió fue una charla netamente futbolera, donde Maravilla afirmó: “Ganamos de pedo, pero bueno”, lo cual sorprendió a los hinchas debido a lo que fue el trámite del encuentro donde Vélez contó con muchas menos chances de gol y Tomás Marchiori fue su gran figura.

Racing le ganó a Vélez por 2-0 en el global y es semifinalista de la Copa Libertadores 2025

Racing le ganó a Vélez por 2 a 0 en el resultado global, luego de vencer por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Embed - GOL | RACING vs. VÉLEZ SARSFIELD | CUARTOS DE FINAL | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Santiago Solari, que empujó un centro buscapié a los 36 minutos del complemento.

Con el triunfo, la “Academia” de Gustavo Costas, vigente campeón de la Copa Sudamericana, clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, en la que se medirá con quien resulte vencedor entre Estudiantes y Flamengo de Brasil.

Embed - RACING vs. VÉLEZ SARSFIELD | HIGHLIGHTS | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

