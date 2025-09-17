Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, venció 1-0 a Vélez Sarsfield, de Guillermo Barros Schelotto, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, disputada en el José Amalfitani. Aunque TyC Sports no transmitió el partido, tomó una decisión que llamó la atención de muchos.
¿QUÉ HICIERON?
La polémica decisión de TyC Sports luego de Vélez vs Racing por Copa Libertadores
Vélez y Racing jugaron la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. TyC Sports está en la mira de los hinchas de ambos equipos.
Tras el encuentro en Liniers, todas las miradas se centran en la vuelta, que se jugará el próximo martes en Avellaneda. Sin embargo, el primer choque dejó varios puntos polémicos que aún generan debate.
TyC Sports y la polémica
Se podría decir que el VAR colaboró con Wilton Sampaio para que el arbitraje general termine siendo bueno en Vélez Sarsfield vs Racing Club.
El juez brasilero acertó en la tarjeta roja de Lisandro Magallán aunque desde allí se comenzó a percibir que quería compensar con la misma moneda para el conjunto de Avellaneda.
Mismo le llegó a mostrar la tarjeta roja a Juan Ignacio Nardoni, pero fue llamado para que la tarjeta cambie de color a amarillo para el ex Unión de Santa Fé.
De igual manera, la gran polémica de la tarde noche de Buenos Aires, fue el gol anulado al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.
Aaron Quirós convertía el empate para el Fortín pero luego, tras revisión, la conclusión fue que la pelota había salido en el córner previo al tanto.
En base a esta jugada, el programa de TyC Sports de Daniel Retamozzo, tomó una decisión que generó repercusión en redes sociales.
Llamaron al físico Alberto Rojo para que determine si la pelota había salido de la cancha efectivamente. El profesional, afirmó que el gol del equipo de Liniers estuvo bien anulado.
La vuelta de Vélez vs Racing Club
Si bien la ida fue 1 a 0 para Racing Club de Gustavo Costas, el equipo de Guillermo Barros Schelotto estuvo a la altura de las circunstancias 11 contra 11 y hasta tuvo la oportunidad mencionada para igualar el marcador, aún jugando con uno menos.
Por eso mismo, aunque la Academia se haya puesto en ventaja en condición de visitante, da la sensación de que la serie sigue abierta y que el Fortín tiene las armas para poder igualar el score.
No es menor mencionar que los de Costas, previo al partido que ganaron el pasado viernes ante San Lorenzo, venían de perder 4 partidos consecutivos en condición de local por torneo local, lo cual podría ser un incentivo para los de Liniers.
Ambos jugarán el próximo viernes 19 de septiembre por el Torneo Clausura y seguramente pongan suplentes. Racing visitará a Huracán desde las 19 horas y Vélez a San Martín desde las 19:15.
El partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores, será el próximo martes 23 de septiembre desde las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda.
