Este miércoles 17 de septiembre es uno de los días más importantes del año para River Plate ya que jugará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. De igual manera, algunos hinchas del Millonario, miran de reojo lo que pasó con Pity Martínez.
POBRE...
Los hinchas de River no pueden creer lo que pasó con Pity Martínez
Pity Martínez es uno de los ídolos en la historia contemporánea de River Plate. ¿Qué pasó con el campeón de la Copa Libertadores?
El ex Huracán había insinuado con buenos ingresos desde el banco de suplentes en 2024 y este 2025 no pudo sostener lo que había mostrado el año anterior.
¿Qué pasó con Pity Martínez?
Marcelo Gallardo retornó a River Plate el año pasado y aún su equipo no pudo mostrar un rendimiento sostenido similar a lo que había mostrado en buena parte de su primera etapa.
El Millonario tiene buenos momentos de a chispazos pero hasta el momento, el Muñeco no logró que sea algo continuo.
Justamente a finales de 2024, un jugador que ingresaba y le daba una inyección de energía al equipo era Gonzalo Pity Martínez.
Por como volvió en ese momento, algunos creían que con una buena pretemporada, Pity podría ser determinante en el Millonario como supo serlo en algún momento de su carrera.
En este 2025, el físico no lo acompañó y en lo que va del año, sumó apenas 386 minutos.
Ayer 16 de septiembre, Martínez nuevamente fue noticia por lo que comunicó Juan Patricio Balbi: "Parte médico oficial: Pity Martínez tiene una distensión muscular en el gemelo izquierdo".
Su último partido fue exactamente hace un mes, cuando el club de Núñez jugó como local ante Godoy Cruz por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
En la previa del partido de vuelta de octavos de Libertadores ante Libertad, el Pity Martínez se resintió de un viejo desgarro en el isquiotibial derecho y desde ese entonces no suma minutos.
River y un día fundamental
Si bien sigue con vida en tres competencias, la Copa Libertadores es la gran obsesión para todos los hinchas de River Plate.
Este miércoles 17 de septiembre, el Millonario se enfrentará a Palmeiras desde las 21:30 horas por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El encuentro será en el Monumental y el juez principal será el venezolano Jesús Valenzuela. Una semana más tarde, será la revancha en el Allianz Parque de Sao Paulo.
Marcelo Gallardo, probablemente opte por una línea de 3/5 para jugar ante el Verdao esta noche.
La formación, sería:
Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
Palmeiras iría con: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
El encuentro, se podrá ver por FOX Sports, Telefe y Disney +
MÁS EN GOLAZO 24
Mundial 2026: El increíble motivo por el cual España podría no jugarlo
Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje
Moretti dejó de ser presidente de San Lorenzo: se declaró la acefalía institucional
No lo vas a creer (Vélez no lo hizo): por esta atípica razón le anularon el gol