Los hinchas de River no pueden creer lo que pasó con Pity Martínez

Justamente a finales de 2024, un jugador que ingresaba y le daba una inyección de energía al equipo era Gonzalo Pity Martínez.

Por como volvió en ese momento, algunos creían que con una buena pretemporada, Pity podría ser determinante en el Millonario como supo serlo en algún momento de su carrera.

En este 2025, el físico no lo acompañó y en lo que va del año, sumó apenas 386 minutos.

Ayer 16 de septiembre, Martínez nuevamente fue noticia por lo que comunicó Juan Patricio Balbi: "Parte médico oficial: Pity Martínez tiene una distensión muscular en el gemelo izquierdo".

Su último partido fue exactamente hace un mes, cuando el club de Núñez jugó como local ante Godoy Cruz por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En la previa del partido de vuelta de octavos de Libertadores ante Libertad, el Pity Martínez se resintió de un viejo desgarro en el isquiotibial derecho y desde ese entonces no suma minutos.

River y un día fundamental

Si bien sigue con vida en tres competencias, la Copa Libertadores es la gran obsesión para todos los hinchas de River Plate.

Este miércoles 17 de septiembre, el Millonario se enfrentará a Palmeiras desde las 21:30 horas por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro será en el Monumental y el juez principal será el venezolano Jesús Valenzuela. Una semana más tarde, será la revancha en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Marcelo Gallardo, probablemente opte por una línea de 3/5 para jugar ante el Verdao esta noche.

La formación, sería:

Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Palmeiras iría con: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

El encuentro, se podrá ver por FOX Sports, Telefe y Disney +

