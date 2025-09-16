En el primer encuentro de la serie, Vélez cayó de local ante Racing. Por el partido de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores, el Fortín no pudo sacar la diferencia en su propia casa y tuvo que despedir a su invitado masticando bronca.
VIDEO
No lo vas a creer (Vélez no lo hizo): por esta atípica razón le anularon el gol
La victoria de Racing por 1 a 0 sobre Vélez por Libertadores no hubiera sido tal de haberse convalidad el gol del Fortín. El VAR detectó lo que nadie esperaba.
La bronca de Vélez tenía motivos. Por un lado, había jugado mejor que la Academia. Si el fútbol fuera siempre condescendiente con los merecimientos, esta noche Vélez habría ganado. Jugó mejor en el balance general del partido, incluso a pesar de la expulsión temprana de Lisandro Magallán.
La bronca también estaba, por otro lado, a raíz del insólito gol que el VAR le anuló y que podría haber cambiado el curso de las cosas. Estuvo bien anulado, por lo que el malestar en el plantel de Liniers no tenía que ver con la decisión arbitral. Tenía que ver con la insólita y atípica razón por la cual no le convalidaron el tanto.
Es de esos casos que existen uno en un millón. El gol parecía lícito en un principio. Aaron Quirós capturó una pelota sin destino en el área, tras un rebote que Racing logró rechazar de un córner, y vulneró el arco defendido por Facundo Cambeses. Wilton Sampaio, árbitro del cotejo, pitó gol.
Sin embargo, inmediatamente lo llamaron del VAR. Había un detalle del que nadie en el estadio se había percatado. Esa pelota que había venido desde el córner, en su trayectoria hacia el área había salido del campo antes de volver a entrar y seguir su curso. La comba del tiro hizo que la pelota saliera; que cruzara la línea final.
Insospechado por cualquiera. Pero el VAR sí lo observó. Efectivamente, tal como mostró la cámara, la pelota había salido. Nada que protestar. Por supuesto, en ese momento Guillermo Barros Schelotto y su hermano Gustavo explotaron de la bronca. Los jugadores de Vélez se agarraban la cabeza. Los hinchas, también. En Racing se respiraba hondo.
Lo cierto es que, pasado el mal trago, no hubo nada más para discutir. El cotejo continuó y la Academia venció 1 a 0. "Uno debiera confiar naturalmente en la decisión del VAR porque tiene el análisis de la tranquilidad y de la regla. Así que me someto a eso", dijo el Mellizo en conferencia de prensa.