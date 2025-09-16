No lo vas a creer (Vélez no lo hizo): por esta atípica razón le anularon el gol

Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje Maravilla Martínez marcó el gol de Racing FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

Sin embargo, inmediatamente lo llamaron del VAR. Había un detalle del que nadie en el estadio se había percatado. Esa pelota que había venido desde el córner, en su trayectoria hacia el área había salido del campo antes de volver a entrar y seguir su curso. La comba del tiro hizo que la pelota saliera; que cruzara la línea final.

Insospechado por cualquiera. Pero el VAR sí lo observó. Efectivamente, tal como mostró la cámara, la pelota había salido. Nada que protestar. Por supuesto, en ese momento Guillermo Barros Schelotto y su hermano Gustavo explotaron de la bronca. Los jugadores de Vélez se agarraban la cabeza. Los hinchas, también. En Racing se respiraba hondo.

Lo cierto es que, pasado el mal trago, no hubo nada más para discutir. El cotejo continuó y la Academia venció 1 a 0. "Uno debiera confiar naturalmente en la decisión del VAR porque tiene el análisis de la tranquilidad y de la regla. Así que me someto a eso", dijo el Mellizo en conferencia de prensa.

VIDEO: Así mostró la cámara del VAR cómo salió la pelota en el córner de Vélez y su posterior anulación

¡NO VALIÓ EL GOL DE VÉLEZ! La pelota no ingresó y el VAR anuló el 1-1 del Fortín ante Racing.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

