Vélez de Guillermo Barros Schelotto dejó expuesto a AFA de Chiqui Tapia

En este caso, Vélez Sarsfield fue el campeón de la Supercopa Argentina tras vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero y rápidamente se filtró la cifra.

Lo que ganó el Fortín, se comparó con esta misma competición pero en otros lugares del mundo.

El medio Marketing Registrado, confirmó:

Vélez se quedó con un premio económico de 100.000 dólares por ser campeón de la Supercopa Argentina el sábado.

El premio en comparación con las Supercopas de otros países:

Supercopa de España: €9M

Supercopa de Italia: €9M

Supercopa de Alemania: €5M

Supercopa de Brasil: €2,2M

image

Lo llamativo, es que para competiciones como la Copa Argentina o los torneos locales, se hacen comparaciones similares (incluso con países de la región) y esto se traslada a la Supercopa.

La crítica, está en que parte de lo recaudado por la Selección, podría ir a parar a competiciones de esta índole.

Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto

Poco a poco, Guillermo Barros Schelotto le está imprimiendo su sello a Vélez Sarsfield.

Todo indica que ya encontró una base inamovible en el once titular y con Rodrigo Aliendro, ganó dominio en la mitad de cancha, cosa que le permite soñar.

Independientemente de la obtención de la Supercopa Argentina, es importante mencionar que el Fortín comenzó este semestre más pendiente del descenso que de pelear arriba.

Hoy por hoy, el equipo de Liniers, está segundo en su zona del Torneo Clausura y ya se podría decir que se olvidó de la parte baja de la tabla anual. Le sacó 10 puntos a Talleres y Aldosivi y hay 9 equipos en el medio.

Además, hay ilusión con la Copa Libertadores. Los de los Mellizos se enfrentarán a un Racing que no está atravesando su mejor momento.

La ida será el martes 16 de septiembre desde las 19 horas en Liniers y la vuelta, una semana más tarde en Avellaneda.

