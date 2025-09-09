Lucas Bruera, ex portero de Estudiantes de La Plata y sobrino de Pablo Bruera, ex intendente de La Plata por el Frente Para la Victoria, y Gastón 'Chila' Gómez, de pasado en Racing y con actualidad en Deportes Concepción de Chile, se cruzaron en las redes sociales luego de la paliza de Fuerza Patria a La Libertad Avanza.
POLÍTICA & FÚTBOL
Ecos de la victoria de Fuerza Patria: el cruce entre arqueros del que todos hablan
Discusión de arqueros: Lucas Bruera y Gastón 'Chila' Gómez protagonizaron un cruce luego de la victoria de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires.
Bruera, actual guardameta de Carabobo, se hizo eco de las palabras de Gómez, que se mostró decepcionado con los resultados en las urnas. "El pueblo padece por falta de entendimiento. Siguen eligiendo lo mismo", manifestó en sus redes sociales.
Este mensaje llegó hasta la cuenta de X del propio Bruera, quién no dudó en cruzarlo. "¿Cuál sería la falta de entendimiento en este caso? Que importante dar la discusión en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacíos y carentes de sentido", sostuvo.
Este domingo por la noche (7/8), desde Venezuela, Lucas siguió atento los primeros resultados de la elección en territorio bonaerense. Tras confirmarse el triunfo del peronismo, escribió: "Pegarle a los jubilados, sacarle el remedio a los discapacitados y fundir al país no es gratis, triunfazo Axel Kicillof", aunque restringiendo los comentarios tanto en esta como en la otra publicación.
Chiqui Tapia felicitó a Axel Kicillof por la aplastante victoria de Fuerza Patria en las legislativas
En medio de las felicitaciones de otros gobernadores y políticos, quién apareció para expresar su alegría por el triunfo de Kicillof fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó en su cuenta de X un mensaje que reza lo siguiente:
Y se lee a continuación: "Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos".
Hace poco menos de dos meses, Tapia y Kicillof firmaron un convenio de cesión, uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona del Municipio de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que termine convirtiéndose en la casa de la Selección argentina en un futuro.
Mucha gente ve en el Chiqui un futuro líder político debido a su identidad peronista y a ciertos índices de imagen positiva. ¿Quién sabe...?
