Ecos de la victoria de Fuerza Patria: el cruce entre arqueros del que todos hablan

Chiqui Tapia felicitó a Axel Kicillof por la aplastante victoria de Fuerza Patria en las legislativas

En medio de las felicitaciones de otros gobernadores y políticos, quién apareció para expresar su alegría por el triunfo de Kicillof fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó en su cuenta de X un mensaje que reza lo siguiente:

En este día tan importante y especial, quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas En este día tan importante y especial, quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas

Y se lee a continuación: "Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos".

Hace poco menos de dos meses, Tapia y Kicillof firmaron un convenio de cesión, uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona del Municipio de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que termine convirtiéndose en la casa de la Selección argentina en un futuro.

Mucha gente ve en el Chiqui un futuro líder político debido a su identidad peronista y a ciertos índices de imagen positiva. ¿Quién sabe...?

image La buena onda entre Kicillof y Tapia.

