14 puntos de diferencia le sacó Fuerza Patria a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas celebradas este domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, lo que generó un enorme optimismo en el búnker peronista y caras largas desde el espacio de Javier Milei. Hubo felicitación de Chiqui Tapia al Gobernador Axel Kicillof.
El tweet de Chiqui Tapia tras la aplastante victoria de Fuerza Patria
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, expresó en sus redes sociales las felicitaciones al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
"El peronismo, a pesar del triunfo, ha tocado su techo. Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer. Lo nuestro fue un piso desde el cuál empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales", fue uno de los titulares más fuertes que dejó el presidente de todos los argentinos.
En el búnker ganador, Kicillof tomó la palabra y sentenció: "Milei, el pueblo te dio una orden: no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo. Tenemos que imperiosamente reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero el llamado, tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo".
Chiqui Tapia felicitó a Axel Kicillof por la aplastante victoria de Fuerza Patria en las legislativas
En medio de las felicitaciones de otros gobernadores y políticos, quién apareció para expresar su alegría por el triunfo de Kicillof fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó en su cuenta de X un mensaje que reza lo siguiente:
Y se lee a continuación: "Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos".
Hace poco menos de dos meses, Tapia y Kicillof firmaron un convenio de cesión, uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona del Municipio de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que termine convirtiéndose en la casa de la Selección argentina en un futuro.
Mucha gente ve en el Chiqui un futuro líder político debido a su identidad peronista y a ciertos índices de imagen positiva. ¿Quién sabe...?
