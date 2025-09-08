El tweet de Chiqui Tapia tras la aplastante victoria de Fuerza Patria

En este día tan importante y especial, quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas En este día tan importante y especial, quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas

Y se lee a continuación: "Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos".

En este día tan importante y especial, quiero felicitar a @Kicillofok y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas.



Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 8, 2025

Hace poco menos de dos meses, Tapia y Kicillof firmaron un convenio de cesión, uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona del Municipio de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que termine convirtiéndose en la casa de la Selección argentina en un futuro.

Mucha gente ve en el Chiqui un futuro líder político debido a su identidad peronista y a ciertos índices de imagen positiva. ¿Quién sabe...?

