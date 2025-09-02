Godoy Cruz derrotó, este lunes (1/9), 3-1 a Platense en Vicente López. El partido lo empezó ganando el Tomba por obra de Nicolás Fernández, mientras que Franco Baldassarra igualó las acciones para el vigente campeón del fútbol argentino. Sin embargo, la visita lo terminaría ganando de la mano de Daniel Barrea y Facundo Altamira. Se viene Barracas Central...
Llanto insoportable contra Chiqui Tapia y Barracas Central por la expulsión de Andino
Santino Andino vio la tarjeta roja en Godoy Cruz 3-1 Platense. Sospechan que al Tomba le sacaron a su mejor jugador antes de jugar con Barracas Central.
Fueron tres puntos claves para el conjunto de Walter Ribonetto, que viene de quedarse eliminado en la Copa Sudamericana a manos de Atlético Mineiro en 8vos. de final, luego de una gran fase de grupos realizada por el elenco mendocino. El Expreso Bodeguero logró, en el cierre de la fecha 7 del Torneo Clausura, acercarse a los puestos de clasificación a play-offs.
No obstante, la victoria de GC se valora porque logró despegar de la zona baja de la Tabla Anual. El cuadro tombino acumula 23 puntos en la clasificación general y se fue al descanso por la Fecha FIFA con la tranquilidad de que aventaja en cinco puntos a los dos clubes más comprometidos de este listado, Talleres de Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata, que hoy estarían disputando un desempate para dirimir quién desciende a la Primera Nacional.
Todos sospechan por la expulsión a Santino Andino (Barracas Central y Chiqui Tapia en la mira)
Santino Andino es la joya de Godoy Cruz. Se desempeña como delantero por afuera; es movedizo, inquieto, desequilibrante y está comprometido con el aporte ofensivo de su equipo. A sus 19 años, captó el interés de varias instituciones a nivel nacional e inlcuso mundial por su proyección.
Además, el prestigios estudio de la CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) lo ubicó entre los mejores talentos del fútbol argentino Sub-20, precisamente, en el puesto 33.
Si bien el sitio especializado en mercado de pases, Transfermarkt, tiene a tasado a Andino en tan solo 3.5 millones de euros, no hay dudas de que la dirigencia del Bodeguero no le dejará ir por esa cifra. La cláusula de rescisión de Andino es de 20 millones de dólares.
Aún así, Ribonetto no podrá contar con la presencia de la joven promesa una vez que se reanude el fútbol grande la Argentina.
Ello se debe a que, este lunes (1/9), en la victoria a domicilio de Godoy Cruz sobre Platense por tres tantos contra uno, Santino Andino vio la roja directa luego de un cruce verbal con el árbitro del partido, Nicolás Lamolina.
El delantero recibió la pelota por la banda izquierda -como de costumbre-, eludió a Juan Ignacio Saborido pero llegó Marcos Portillo para encerrarlo en un sandwichito y quitarle la pelota. No pareció una carga ilícita ni de Saborido ni de Portillo sobre Andino, que reaccionó muy mal, insultó al juez, y se ganó la expulsión a los 30 minutos del primer tiempo.
La sospecha, entonces, tiene que ver con que, cuando se reinicie la Liga Profesional con la fecha 8, Godoy Cruz recibirá a Barracas Central en el estadio Feliciano Gambarte. El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre desde las 14:30 horas.
No hay mucha explicación que valga a este punto sobre la vinculación entre el Guapo y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia. El Chiqui es hincha de Barracas, presidió la institución varios años (ahora lo hace su hijo, Matías), el estadio lleva su nombre, uno de sus hijos, Iván, quien metió un gol el último partido para darle la victoria al elenco de Rubén Darío Insúa, juega ahí. En fin...
Tapia sabe que se le buscan todos argumentos en su contra, y hay muchísimas razones porque Barracas Central llegó a Primera División de manera muy deshonesta y es un equipo que tiene mucho poder en AFA. No obstante, el llanto por la expulsión de Santino Andino no tiene razón de ser porque está penado, por reglamento, insultar a un referee.
