Llanto insoportable contra Chiqui Tapia y Barracas Central por la expulsión de Andino

Además, el prestigios estudio de la CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) lo ubicó entre los mejores talentos del fútbol argentino Sub-20, precisamente, en el puesto 33.

Si bien el sitio especializado en mercado de pases, Transfermarkt, tiene a tasado a Andino en tan solo 3.5 millones de euros, no hay dudas de que la dirigencia del Bodeguero no le dejará ir por esa cifra. La cláusula de rescisión de Andino es de 20 millones de dólares.

image Santino Andino, uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol argentino. (Foto: César Heredia/Getty Images).

Aún así, Ribonetto no podrá contar con la presencia de la joven promesa una vez que se reanude el fútbol grande la Argentina.

Ello se debe a que, este lunes (1/9), en la victoria a domicilio de Godoy Cruz sobre Platense por tres tantos contra uno, Santino Andino vio la roja directa luego de un cruce verbal con el árbitro del partido, Nicolás Lamolina.

El delantero recibió la pelota por la banda izquierda -como de costumbre-, eludió a Juan Ignacio Saborido pero llegó Marcos Portillo para encerrarlo en un sandwichito y quitarle la pelota. No pareció una carga ilícita ni de Saborido ni de Portillo sobre Andino, que reaccionó muy mal, insultó al juez, y se ganó la expulsión a los 30 minutos del primer tiempo.

La sospecha, entonces, tiene que ver con que, cuando se reinicie la Liga Profesional con la fecha 8, Godoy Cruz recibirá a Barracas Central en el estadio Feliciano Gambarte. El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre desde las 14:30 horas.

No hay mucha explicación que valga a este punto sobre la vinculación entre el Guapo y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia. El Chiqui es hincha de Barracas, presidió la institución varios años (ahora lo hace su hijo, Matías), el estadio lleva su nombre, uno de sus hijos, Iván, quien metió un gol el último partido para darle la victoria al elenco de Rubén Darío Insúa, juega ahí. En fin...

Tapia sabe que se le buscan todos argumentos en su contra, y hay muchísimas razones porque Barracas Central llegó a Primera División de manera muy deshonesta y es un equipo que tiene mucho poder en AFA. No obstante, el llanto por la expulsión de Santino Andino no tiene razón de ser porque está penado, por reglamento, insultar a un referee.

image Bien sacada la roja a Andino, pero que haya una unificación de criterio...

