Mariano Closs no cree en la recuperación de Boca tras la victoria ante Aldosivi 0-2 por el partido que correspondió a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 y planteó la duda sobre si la presencia de Edinson Cavani afecta a Miguel Ángel Merentiel por sus altibajos en el rendimiento.
TORNEO CLAUSURA 2025
Mariano Closs tampoco cree en la recuperación de Boca y ¿Cavani hunde a Merentiel?
Mariano Closs no cree en la recuperación de Boca y planteó la duda sobre si la presencia de Edinson Cavani afecta a Miguel Merentiel por sus altibajos.
En el inicio del programa ESPN F12, Closs analizó: “Con los jugadores que tenés en Boca debería haber una diferencia en el juego” y agregó: “Edinson Cavani hace rato no tiene peso en los partidos. No es el culpable igualmente de que Miguel Merentiel tenga altibajos”. El foco está en que uno de los dos tendría que quedarse en cancha y el otro ser una alternativa en caso de que el partido lo demande.
Mariano Closs analizó el presente de Cavani y Merentiel en Boca
“Merentiel tiene partidos buenos y malos. No sé si es porque si Cavani juega o no juega. Me parece que es muy ancha para justificar si un jugador juega mal por otro. Yo creo que Cavani no es el culpable de que tenga altibajos”, profundizó. El parecer del relator permite entender que Boca podría llegar a mejorar en caso de que el experimentado atacante salga del equipo y su compañero quede solo o se sume otro tipo de referencia para ejercer en el ataque.
El apoyo de Palermo a Cavani
Frente a Banfield, Edinson Cavani rompió una racha de 161 días de no poder convertir un gol en La Bombonera y que generó una ilusión grande entres los hinchas que sueñan con que recupere su nivel y se transforme en el goleador que deslumbró en Europa. Algo que depende bastante de su rendimiento pero más que nada del equipo que le pueda asegurar chances claras con el fin de solo resolver ante el arco.
Algo similar es lo que Martín Palermo expresó al hablar sobre el uruguayo. “Al 9 hay que bancarlo aunque no haga goles. A mí también me pasó, a veces también es un tema de confianza, porque cuando la tenés, ahí la metes de cualquier manera”, afirmó en una entrevista que le realizaron en ESPN. Su parecer permite entender que se trataría de un estado de seguridad que solo se logra intentando hasta que se registre el gol que provoque un cambio.
¿Cuánto tiene de contrato Edinson Cavani en Boca?
Hay que recordar que Edinson Cavani tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026 producto de una renovación que se dio en el comienzo de octubre del 2024. A pesar de los rumores que circulan, la decisión del delantero sería cumplir con lo firmado y después analizar si se encuentra en condiciones y con ganas de sumar minutos de manera oficial.
Boca se impuso ante Aldosivi y estiró su racha en el Torneo Clausura 2025
Boca venció este domingo como visitante por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.
Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47’ del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35’ del complemento.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no solo alcanzó la tercera plaza de su Grupo, sino que también suma tres puntos importantes en su objetivo de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores por tabla anual.
Ahora, los de La Ribera deberán visitar a Rosario Central, el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en el estadio Gigante de Arroyito.
Por su parte, el elenco de Mar del Plata no levanta cabeza, profundizó su adverso presente y todavía no consiguió un triunfo en el campeonato local. Además, complicó aun más su permanencia en la categoría, ya que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la general.
En tanto, el “Tiburón” se medirá ante Sarmiento, el sábado 13 de septiembre a partir de las 21:15 por la octava jornada del Torneo Clausura.
