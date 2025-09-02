Mariano Closs tampoco cree en la recuperación de Boca y ¿Cavani hunde a Merentiel?

El apoyo de Palermo a Cavani

Frente a Banfield, Edinson Cavani rompió una racha de 161 días de no poder convertir un gol en La Bombonera y que generó una ilusión grande entres los hinchas que sueñan con que recupere su nivel y se transforme en el goleador que deslumbró en Europa. Algo que depende bastante de su rendimiento pero más que nada del equipo que le pueda asegurar chances claras con el fin de solo resolver ante el arco.

Algo similar es lo que Martín Palermo expresó al hablar sobre el uruguayo. “Al 9 hay que bancarlo aunque no haga goles. A mí también me pasó, a veces también es un tema de confianza, porque cuando la tenés, ahí la metes de cualquier manera”, afirmó en una entrevista que le realizaron en ESPN. Su parecer permite entender que se trataría de un estado de seguridad que solo se logra intentando hasta que se registre el gol que provoque un cambio.

Embed - "NO HUBO DIFERENCIAS": el análisis de Mariano Closs en #ESPNF12 sobre el triunfo de Boca a Aldosivi

¿Cuánto tiene de contrato Edinson Cavani en Boca?

Hay que recordar que Edinson Cavani tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026 producto de una renovación que se dio en el comienzo de octubre del 2024. A pesar de los rumores que circulan, la decisión del delantero sería cumplir con lo firmado y después analizar si se encuentra en condiciones y con ganas de sumar minutos de manera oficial.

Boca se impuso ante Aldosivi y estiró su racha en el Torneo Clausura 2025

Boca venció este domingo como visitante por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.

Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47’ del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no solo alcanzó la tercera plaza de su Grupo, sino que también suma tres puntos importantes en su objetivo de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores por tabla anual.

Ahora, los de La Ribera deberán visitar a Rosario Central, el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, el elenco de Mar del Plata no levanta cabeza, profundizó su adverso presente y todavía no consiguió un triunfo en el campeonato local. Además, complicó aun más su permanencia en la categoría, ya que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la general.

En tanto, el “Tiburón” se medirá ante Sarmiento, el sábado 13 de septiembre a partir de las 21:15 por la octava jornada del Torneo Clausura.

Embed - ALDOSIVI 0 - 2 BOCA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

A Diego Milito (Racing) le pesa el fantasma de otra derrota política con River

Parece que a Chiqui Tapia (y AFA) le entró la bala de Ángel Di María

La ácida chicana de Sacachispas a Karina Milei por los audios-gate

Toviggino, contra Adorni: dice que no es dueño de Carnaval ni tiene audios de Karina

Equi Fernández, Echeverri y Leverkusen a la deriva: qué pasará con el futuro del club

Pepo de La Vega brilla en Seattle Sounders porque pudo superar una presión asfixiante