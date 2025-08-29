Sabemos que el fútbol argentino es inmirable (pues ningún campeonato serio se construyó con 30 equipos en la Primera División), pero el equipo de EA Sports tuvo el Mundial de Clubes para evaluar el presente de Boca Juniors y aún así se equivocó estrepitosamente con los ratings de cara a la entrega del simulador más importante del mundo gamer.
Polémica por los ratings del plantel de Boca en el EA FC 26
A menos de un mes de que salga a la venta el videojuego de fútbol, EA Sports FC 26, se conocieron los polémicos puntajes del plantel de Boca Juniors.
Electronic Arts (EA por sus siglas) es la división de videojuegos deportivos de la empresa especializada en el desarrollo y distribución de juegos de deportes como EA Sports FC, Madden NFL (fútbol americano), NHL (hockey sobre hielo) y UFC (artes marciales mixtas).
Desde 2023, lo que históricamente conocíamos como el videojuego "FIFA" pasó a llamarse "FC" porque no hubo acuerdo económico entre la FIFA y la compañía EA.
Pese al cambio de denominación, la entrega que realiza cada año EA se mantiene como el juego de fútbol más aclamado por los gamers, por encima de eFootball (antes Pro Evolution Soccer o PES).
La gente de EA Sports no ve los partidos de Boca...
En las últimas horas se filtraron los puntajes de gran parte del plantel de Boca Juniors en el EA FC 26, alimentando la expectativa de los fanáticos del videojuego, que ya aguardan con ansiedad el lanzamiento para pasar horas frente a la pantalla. No obstante, muchos de ellos lucen muy desacertados.
El futbolista xeneize con mayor calificación es Ander Herrera, junto a Leandro Paredes. El español apenas ha sumado minutos desde su llegada al club de La Ribera en enero de 2025 producto de un sinfín de lesiones.
No hay argumentos, en la actualidad, para equiparar a Herrera con Paredes. La diferencia es absimal porque uno está y el otro cobra sin jugar. Primer gran error de EA Sports.
Quien le sigue a ambos mediocampistas es el arquero Agustín Marchesín, con 77 de rating. Algo que resulta coherente porque el arquero de Boca da seguridad bajo los tres palos.
Luego del ex Lanús hay repóker de futbolistas con nota 76: Edinson Cavani, Miguel Ángel Merentiel, Carlos Palacios, Malcom Braida y Rodrigo Battaglia. Y he aquí el meollo de la cuestión...
¿Cómo puede ser que La Bestia esté en igualdad de condiciones que Cavani, Palacios, Battaglia y el recién llegado Braida? El aporte del ex Defensa y Justicia es sustancial para su equipo.
En la introducción de este artículo señalábamos que el equipo de EA Sports puede aburrirse -o directamente desinteresarse- al observar el fútbol argentino. Sin embargo, el Mundial de Clubes disputado entre junio y julio de este año, que sirvió como gran vidriera para que Merentiel se mostrara al mundo (y de hecho lo hizo), deja en evidencia una pésima evaluación tanto individual como colectiva al momento de asignar las puntuaciones.
Detrás de este quinteto de jugadores con 76 de rating, aparecen con 75 los laterales Luis Advíncula y Lautaro Blanco y el gran borrado del plantel Kevin Zenón.
Otras decisiones poco entendibles:
- Cristian Lema a la par de Ayrton Costa (74),
- Tomás Belmonte (74) por encima de Milton Giménez (73),
- Chiquito Romero, sin jugar hace un año, goza de un 74,
- Milton Delgado, figura del CABJ en el primer semestre de 2025, con tan solo 65 de nota...
Cuándo sale a la venta el EA FC 26
El nuevo videojuego de fútbol llegará a consolas y PC el próximo 26 de septiembre.
La edición Ultimate se lanzará con un precio de 99.99 dólares, mientras que la edición Estándar costará 69.99 dólares. La versión más cara cuenta con: acceso al juego completo desde el 19 de septiembre, un consumible de arquetipo, 6000 FIFA Points, dos plazas para realizar evoluciones y acceso al primer pase de temporada Premium.
