Salud del corazón: El mito que una cardióloga pide que dejes de creer

Según la experta, el vino tinto "al final es alcohol, y éste no es bueno para nuestro corazón", manifestó.

Y continuó: "Es más, el alcohol es tóxico para el corazón, produce arritmias en altas dosis, así como dilatación en las cavidades corazón, aparte de que, por ejemplo, su consumo está relacionado con el desarrollo de demencias y de muchos tipos de cáncer".

Entre los tipos de cáncer que se relacionan con el consumo de alcohol se encuentran el cáncer de mama, boca, garganta (faringe), laringe, esófago, colon y recto, hígado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)

Asimismo, la cardióloga ha dejado claro que "el alcohol no lo necesitamos".

Ahora, respecto a las propiedades antioxidantes que se le atribuyen al vino tinto en la salud, Perelló explica que los antioxidantes que muchos emplean como argumento para el consumo diario de vino proceden de la dieta, "pero no del alcohol".

Ninguna cantidad de alcohol es segura

A propósito de la relación entre el vino tinto y la salud del corazón, es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que ninguna cantidad de alcohol es segura.

En 2023, la OMS publicó una declaración en The Lancet Public Health, y advirtió que, en lo que respecta al consumo de alcohol, no existe una cantidad segura que no afecte la salud.

Según el organismo, no hay evidencia de que los posibles efectos beneficiosos del consumo ligero y moderado de alcohol sobre las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2 superen el riesgo de cáncer asociado con esos mismos niveles de consumo de alcohol para los consumidores individuales.

“No podemos hablar de un supuesto nivel seguro de consumo de alcohol", dijo la Dra. Carina Ferreira-Borges, Jefa de Unidad en funciones para la Gestión de Enfermedades No Transmisibles y Asesora Regional sobre Alcohol y Drogas Ilícitas en la Oficina Regional de la OMS para Europa.

"No importa cuánto se beba: el riesgo para la salud del bebedor comienza desde la primera gota de cualquier bebida alcohólica. Lo único que podemos afirmar con certeza es que cuanto más se bebe, más perjudicial es; o, en otras palabras, cuanto menos se bebe, más seguro es”, aseveró.

