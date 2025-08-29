En la actualidad Marley se encuentra en Tailanda grabando su programa Por el mundo junto a Karina Jelinek quien fue la elegida para acompañarlo en la recorrida por el país asiático. En diálogo con A la Barbarossa, el conductor habló al respeto y contó detalles del episodio por el que tuvo que ser asistido.
"BAÑADO EN SANGRE"
Marley se accidentó en Tailandia tras asisitir a Karina Jelinek
En medio de la grabación de Por el mundo, Marley sufrió un fuerte accidente en el momento en que quiso auxiliar a la modelo que lo acompañó al país asiático.
El hecho se produjo en el momento en que su invitada se asustó cuando ingresaban en una catacumba y con el afán de ayudarla es que inesperadamente se golpeó con una estalactita que le produjo un corte en su cabeza. "Salgo todo bañado en sangre", recordó.
Rápidamente el grupo que lo acompañana lo asistió y mencionó que para curarlo le pusieron "medicina china" en donde se había producido el golpe para que parara de sangrar. Si bien no sabía qué fue lo que finalmente le aplicaron señaló que "algo mágico era" porque de inmediato frenó el sangrado.
De todos modos, el comunicador fiel a su estilo trató lo que le pasó con humor y entre risas dejó en claro que no pasó a mayores e incluso no debió ser trasladado a ningún hospital para reponerse teniendo en cuenta que con la asistencia recibida pudo continuar con sus actividades.
Marley aclaró su situación contractual con Telefe
Previo a volver con su clásico programa televisivo habían surgido rumores que indicaban que no volvería a la pantalla de Telefe.
Sin embargo, fue en diálogo con Intrusos que Marley rompió el silencio y aclaró cuál es su situación contractual con el canal de las pelotas.
"Siempre tuve contrato y estuve cobrando. Vuelvo con Por el mundo. Como Telefe está en transición, vamos a hacer Survivor más adelante. Empezamos con Por el mundo los fines de semana, así que estoy armando los viajes", había comentado.
Asimismo, posteriormente el programa volvió a la pantalla chica y fueron varios ya los artistas que lo acompañaron en diversos países como por ejemplo: Susana Giménez, los hermanos Caniggia y Momi Giardina.
-----------------------------
