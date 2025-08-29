Marley se accidentó en Tailandia tras asisitir a Karina Jelinek

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1961434433199698290&partner=&hide_thread=false Hoy Kari Jelinek se une a Marley para recorrer China y sus lugares mas increíbles #PorElMundo a las 22:30hs por Telefe pic.twitter.com/paCYiiipj5 — telefe (@telefe) August 29, 2025

Marley aclaró su situación contractual con Telefe

Previo a volver con su clásico programa televisivo habían surgido rumores que indicaban que no volvería a la pantalla de Telefe.

Sin embargo, fue en diálogo con Intrusos que Marley rompió el silencio y aclaró cuál es su situación contractual con el canal de las pelotas.

"Siempre tuve contrato y estuve cobrando. Vuelvo con Por el mundo. Como Telefe está en transición, vamos a hacer Survivor más adelante. Empezamos con Por el mundo los fines de semana, así que estoy armando los viajes", había comentado.

Asimismo, posteriormente el programa volvió a la pantalla chica y fueron varios ya los artistas que lo acompañaron en diversos países como por ejemplo: Susana Giménez, los hermanos Caniggia y Momi Giardina.

