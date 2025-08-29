Inesperadamente Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada y espera a su tercer hijo. Lo más llamativo es que el hecho se produjo luego de que se haya separado de su exmarido Sebastián Graviotto en abril, con quien aún no se ha divorciado.
¡BOMBA TOTAL!
Sorpresa: Juana Repetto anunció que está embarazada de su 3er hijo
La actriz Juana Repetto, que se separó de su marido Sebastián Graviotto hace algunos meses, anunció de manera inesperada que agrandará su familia.
Por medio de las redes sociales la actriz compartió la publicación en la que no dejó dudas de que agrandará su familia. El posteo lo acompañó escribiendo "SURPRISE" que traducido al español significa "sorpresa". Es preciso recordar que ya es madre de Toribio, a quien tuvo a través de una inseminación artificial con donante anónimo en 2016 y de Belisario, fruto de su última relación amorosa en 2021.
Con humor compartió un video en el que aparece un grupo de amigas bailando y escribió: "Otras mujeres recientemente separadas". Y posteriormente se mostró haciéndose los respectivos análisis médicos y redactó: "Yo recientemente separada". El aviso rápidamente generó repercusión entre sus seguidores quienes no tardaron en manifestarse al respecto mediante múltiples "me gusta". Lo cierto es que por algún motivo, la artista decidió cancelar la opción para que sus followers le dejen todo tipo de mensajes.
Si bien hasta el momento la artista no reveló quién será el padre, desde el ciclo Puro show la panelista Fernanda Iglesias reveló: "Juana está embarazada de su ex, de Sebastián Graviotto. Estaban separados pero él estaba un poco depre porque la temporada de trabajo no había sido del todo buena. Hubo un reencuentro y Juana quedó embarazada".
Juana Repetto se indignó tras comprar los útiles escolares de su hijo
Es preciso recordar que a principios de año, Juana Repetto generó repercusión luego de haberse quejado de lo caro que estaban los útiles para el colegio de su hijo mayor.
En primera instancia mostró cómo se preparaba para realizar las compras y aclaró que previamente es indispensable chequear que elementos ya posee y cuáles deberán ser adquiridos de cara al nuevo comienzo escolar.
Junto al video que publicó y con el que de inmediato generó debate, aclaró: "Yo casi fallezco".
Asimismo, luego se mostró desde una librería a la que acudió con el fin de llevarse lo que le hacía falta al niño, de 8 años. "Es una buena cantidad de cosas", alertó en cierto momento. Luego, pasó a mostrarles a sus seguidores el monto final de la compra que hizo: $84.600,18. Y comentó: "Como siempre me van a decir: 'Te vieron la cara, Juana'".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La estafa que circula vía Mercado Pago y nadie sabe cómo detenerla
Fiebre por este outlet de Adidas que nadie quiere perderse
La salida de Nancy Pazos no conmueve a nadie en Telefe: "La única irremplazable es..."
Mega oferta de camperas causa furor entre los compradores
La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"