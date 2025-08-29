Sorpresa: Juana Repetto anunció que está embarazada de su 3er hijo

Juana Repetto se indignó tras comprar los útiles escolares de su hijo

Es preciso recordar que a principios de año, Juana Repetto generó repercusión luego de haberse quejado de lo caro que estaban los útiles para el colegio de su hijo mayor.

En primera instancia mostró cómo se preparaba para realizar las compras y aclaró que previamente es indispensable chequear que elementos ya posee y cuáles deberán ser adquiridos de cara al nuevo comienzo escolar.

Junto al video que publicó y con el que de inmediato generó debate, aclaró: "Yo casi fallezco".

Asimismo, luego se mostró desde una librería a la que acudió con el fin de llevarse lo que le hacía falta al niño, de 8 años. "Es una buena cantidad de cosas", alertó en cierto momento. Luego, pasó a mostrarles a sus seguidores el monto final de la compra que hizo: $84.600,18. Y comentó: "Como siempre me van a decir: 'Te vieron la cara, Juana'".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La estafa que circula vía Mercado Pago y nadie sabe cómo detenerla

Fiebre por este outlet de Adidas que nadie quiere perderse

La salida de Nancy Pazos no conmueve a nadie en Telefe: "La única irremplazable es..."

Mega oferta de camperas causa furor entre los compradores

La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"