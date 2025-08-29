Preocupación en Independiente por el tuit de Germán García Grova

En el Rojo, "Pipe", fue fundamental en la primera etapa de este 2025 y si bien no tuvo el mejor comienzo de segundo semestre, es pretendido por el fútbol de Brasil.

El periodista especializado en mercado de pases, Germán García Grova, aseguró este viernes 29 de agosto: "Santos acercó una oferta verbal por ´Pipe´ Loyola. La misma es de 6 millones de dólares. Independiente desconfía de la capacidad de pago de los brasileños y prefiere no avanzar".

image

En principio, por lo que dice el de TyC Sports, no pareciera ser que el chileno se vaya a Brasil.

Según Transfermarkt, el mediocampista tiene contrato con el club de Avellaneda hasta junio de 2028, aunque si vuelve a levantar su nivel, es probable que lo vengan a buscar en el mercado de pases de invierno de Europa.

Independiente: entre la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura

Desde el miércoles 20 de agosto, Independiente sabe que su continuidad en la Copa Sudamericana es complicada por todo lo que sucedió ante Universidad de Chile.

De igual manera, se barajan todas las posibilidades y aún no hay oficialización de Conmebol. Si bien todo indica que seguramente el Rojo no continúe en competencia internacional, en Avellaneda no pierden las esperanzas.

En cuanto al Torneo Clausura, el equipo de Julio Vaccari es el que peor puntaje tiene de los 30 equipos que juegan en Primera División.

Es cierto que tienen un partido pendiente ante Platense en el Libertadores de América, pero el Rojo debe mejorar y mucho.

Este viernes, el Rey de Copas buscará empezar a enderezar el rumbo ante Instituto de Córdoba. El encuentro será en condición de visitante y comenzará a las 21:15 horas.

Embed

Los posibles once de Julio Vaccari para el encuentro ante la Gloria son:

Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo

MÁS EN GOLAZO 24

Javier Milei otra vez contra Riquelme, que embolsó U$S 7.500.000 por 3 jugadores

River: Más que nunca, Maximiliano Salas está en el centro de la polémica

Javier Milei otra vez contra Riquelme, que embolsó U$S 7.500.000 por 3 jugadores

El provocativo posteo de Olé por el Racing-River por Copa Argentina

Nuevamente se instaló el rumor: ¿TyC Sports pierde la Copa Argentina?

Polémica por los ratings del plantel de Boca en el EA FC 26