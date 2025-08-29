Javier Milei otra vez contra Riquelme, que embolsó U$S 7.500.000 por 3 jugadores

Tras esa anécdota, el presidente habló sobre el cuadro de La Ribera, del que confirmó que ya no es hincha (algo que comentó hace tiempo), y aprovechó para criticar a Riquelme: “Cuando fui a ver Boca-Palmeiras, cuando era de Boca, digo, porque se imaginarán... Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River, definitivamente", dijo, buscando la complicidad de los presentes. "Fui a ver Boca-Palmeiras en el (Estadio) Morumbí y también los brasileños nos tiraron piedras cuando terminó el partido”, agregó.

Para concluir, contó una última historia vinculada a sus vivencias futbolísticas: “En algún momento, mi hermana contó algo de cuando jugaba al baby fútbol. Yo jugaba en El Ideal, en la zona de Lugano, y nos tocó jugar el último partido contra un rival de la zona. Llevaron a la hinchada de Chicago, nos movían el arco y todas esas cosas. Yo estoy acostumbrado a la adversidad”, finalizó.

Los reiterados ataques de Javier Milei contra la gestión de Riquelme en Boca

No es la primera vez que Javier Milei critica a Riquelme por su gestión como presidente de Boca, cargo en el que asumió en diciembre de 2023 tras vencer a la fórmula de Aníbal Ibarra y Mauricio Macri (la cual Milei respaldó). Después de la derrota ante River Plate en el Superclásico disputado en septiembre del 2024, el funcionario publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X: “No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes evitar pagar los costos”.

En mayo de este año, Milei se refirió a los insultos que recibió cuando se acercó a La Bombonera para votar y responsabilizó al ex volante: “Riquelme, a la luz de los resultados, no parece que sea bueno para Boca. Milei tenía razón. No estuvo muy bueno eso de que instrumentaran eso de que me puteara la gente cuando fui a votar. Yo no tengo dudas que fue una emboscada de Riquelme, todo el mundo sabía que yo iba a votar. Cuando iba entre la gente, me saludaban de manera muy amistosa y 15 primates se pusieron a gritar y a insultarme”, acusó.

Boca embolsará millones de dólares por las ventas de Mateo Retegui, Vicente Taborda y Equi Fernández

Boca empezó a “asentarse” en el Torneo Clausura 2025 tras encadenar tres victorias consecutivas que le permitió cortar una racha de 12 partidos sin triunfos. A partir de esta mejora futbolística, el “Xeneize” festeja por las negociaciones en el mercado de pases que le representan fructíferos ingresos.

En un extenso mercado de pases donde la única cara nueva post Mundial de Clubes fue la de Leandro Paredes, el club de La Ribera se regocijó con las negociaciones por tres futbolistas que le dan una importante vitalidad a sus arcas con más de U$S 7.500.000.

¿Cuánto recaudó Boca por la venta de Mateo Retegui?

Si bien el equipo de Miguel Ángel Russo tiene tiempo hasta el 31 de agosto para incorporar un jugador ante la cesión de Marcelo Saracchi a Escocia si así lo desea, las referenciadas operaciones ponen una mueca en Brandsen 805 para incursiones y proyectos futuros.

La primera transferencia es la de Mateo Retegui, el delantero de 26 años ex Talleres, Estudiantes y Tigre que pasó del Atalanta al Al-Qadsiah durante el mercado de pases. El 9 de la Selección de Italia dejó la Serie A para continuar con su carrera en el fútbol árabe, y de paso le dejó una importante suma de “yapa” a su club formador.

De la cifra cercana a los €65.000.000 en los que se concretó el pase del delantero de San Fernando, Boca recibe un 2,5% por derechos de formación, lo que se traduce en poco más de U$S 1.600.000.

La venta de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia

El segundo caso, cronológicamente, es el más cercano en el tiempo. Este jueves se confirmó el pase de Vicente Taborda al Panathinaikos de la Superliga de Grecia, tras el desembolso de U$S 5.000.000 por el 80% del pase más el 20% de una futura venta.

Así, al “Xeneize” le quedarán U$S 4.5 millones por el artillero de 24 de años, formado en la cantera del club y de último paso destacado en el Platense de Favio Orsi y Sergio Gómez que se quedó con el título en el Torneo Apertura.

¿Cuánto dinero le entró a Boca por la venta de Ezequiel “Equi” Fernández?

Finalmente, la tercera situación es la del “Equi” Ezequiel Fernández, quién a la inversa de Retegui deja su lugar en el Al-Qadsiah saudí para vestir los colores del Bayer Leverkusen alemán. El mediocampista de 22 años dejó Boca en conflicto en 2023, abonando la cláusula de salida tazada en U$S 15.000.000.

En las últimas horas, el equipo de Erik Ten Haag avanzó por el volante y se hizo con sus servicios tras abonar U$S 30.000.000 de los cuales U$S 1.500.000 serán del “Xeneize” en el marco del mecanismo de solidaridad estipulado por FIFA en un 5% de las operaciones para la institución formadora.

Riquelme aplastó a Macri y es transformó en el nuevo Presidente de Boca

Juan Román Riquelme se transformó en la noche del domingo 17/12/2023 en el nuevo presidente de Boca Juniors y frenó a Mauricio Macri que no se presentó a votar.

Riquelme y Jorge Amor Ameal derrotaron a la dupla macrista conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, gobernarán Boca Juniors en los próximos cuatro años.

Javier Milei votó y reaccionaron los hinchas

El presidente de la nación, Javier Milei, emitió su voto en horas de la mañana del domingo 17/12/2023 y provocó la reacción de los hinchas.

Algunos de ellos, expresaron su apoyo y otros rechazaron su apoyo a la formula opositora de Andrés Ibarra-Mauricio Macri.

El primer mandatario llegó a la cancha de Boca a las 10.12 y le llevó apenas siete minutos sufragar en la mesa 19 de la carpa A, una de las tres que se dispuso sobre el césped de Brandsen 805.

Javier Milei ingresó con fuerte custodia

Su llegada se produjo con discreción y con movimientos muy organizados entre la custodia presidencial y el personal de seguridad de Boca.

Minutos después, cuando la noticia de su presencia ya había circulado entre los presentes, Milei salió de la carpa con su cabeza descubierta y provocó reacciones diferentes.

Sus detractores lo silbaron y luego entonaron un grito de guerra: “El club es de los socios”.

