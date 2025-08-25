Además de Riquelme, ¿a quiénes representaba Daniel Bolotnicoff?

"¿Recibiste un llamado especial?", le preguntaron al Matador después de la victoria en una entrevista con El Canal de Boca. "Sí, sí, un llamado de Román. Contento por el triunfo, contento también por lo personal, por el gol, y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, un poco esa identidad que tiene que tener este equipo", comentó el uruguayo.

"Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también, ahora queda recuperar, tranquilo, descansar en el día libre, y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido del fin de semana", completó.

Embed ¿Y SI TE LLAMA ROMÁN? La llamada de Riquelme a Cavani tras el pitazo final en La Bombonera. ¿Qué le habrá dicho?



Mirá #ESPNFútbol1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/EpWHKVUbh9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 25, 2025

