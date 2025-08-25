Juan Román Riquelme está de luto. El presidente de Boca Juniors sufrió la pérdida de su histórico representante, Daniel Bolotnicoff. El agente de JRR transitaba una enfermedad pero su deceso se produjo de forma repentina luego de descompensarse en las primeras horas de este domingo 24 de agosto.
LUTO EN EL FÚTBOL
Además de Riquelme, ¿a quiénes representaba Daniel Bolotnicoff?
Este domingo 24/8 falleció Daniel Bolotnicoff, histórico representante Juan Román Riquelme, ídolo y presidente de Boca. ¿Quiénes estaban bajo su representación?
Bolotnicoff era un empresario y apoderado de futbolistas. Fundó, junto al ex repre de Diego Armando Maradona, Marcos Franchi, la agencia Back Sports, estructura que nuclea a varios jugadores del fútbol argentino a internacional.
Daniel tenía una relación con Riquelme desde hacía más de 20 años. En su etapa como dirigente también lo acompañó de forma personal, y, si bien no ejercía ningún puesto determinado dentro del Xeneize, era un asesor legal en las negociaciones de los mercados de pases, según indicaron varios medios.
Juan Román Riquelme estuvo en La Bombonera viendo Boca vs. Banfield
Pese a la triste noticia que recibió en la previa del partido, el presidente xeneize estuvo en su palco viendo de cerca todo lo que sucedía en el encuentro ante el Taladro.
Luego de la victoria de Boca 2 a 0 sobre Banfield, Edinson Cavani, autor del segundo gol del equipo de Miguel Ángel Russo, recibió un llamado de JRR. Un integrante del Departamento de Prensa se le acercó y le dio su teléfono. "Es Román", le avisó al goleador uruguayo, quien atendió al mandatario. Este es una práctica que suele realizar el ídolo con los futbolistas.
"¿Recibiste un llamado especial?", le preguntaron al Matador después de la victoria en una entrevista con El Canal de Boca. "Sí, sí, un llamado de Román. Contento por el triunfo, contento también por lo personal, por el gol, y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, un poco esa identidad que tiene que tener este equipo", comentó el uruguayo.
"Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también, ahora queda recuperar, tranquilo, descansar en el día libre, y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido del fin de semana", completó.
Qué jugadores representaba Daniel Bolotnicoff
A lo largo de su extensa trayectoria, Daniel Bolotnicoff trabajó con varios futbolistas y ex futbolistas, además de Riquelme. Entre ellos:
- Agustín Marchesín,
- Juan Foyth
- Pablo Ledesma,
- Rodrigo Aliendro,
- Rodrigo Bentancur
- Lucas Janson,
- Diego Forlán
