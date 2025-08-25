Tras la sufrida pero clasificación al fin el pasado jueves (21/8) ane Libertad de Paraguay en el Monumental, River chocará con Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura este lunes 25 de agosto en el Estadio Néstor Díaz Pérez. Marcelo Gallardo aún no confirmó el equipo titular.
TORNEO CLAUSURA
Muchas dudas: el equipo que pondría Gallardo en Lanús vs. River
River Plate visita a Lanús esta noche en el Sur. El entrenador Marcelo Gallardo mantiene varias dudas en el armado del once titular. Detalles.
El Millonario está en el debe con su gente porque ha invertido mucho dinero por futbolistas y no juega a nada. El Muñeco es consciente de ello. Desde su regreso a la institución de Núñez un año atrás que le han dado todos los gustos, sin embargo, no termina de encontrar un rumbo futbolístico.
Lo que no termina de cerrar, y es una crítica exclusivamente para Gallardo porque es él quien gestiona el fútbol de River, es que el club gastó mucho y el resultado final (hablando desde los nombres) es un plantel pobre.
En ese sentido, la idea del DT para el encuentro de esta jornada es preservar a los jugadores con más experiencia y a los que venían arrastrando molestias físicas.
Es por eso que dejó afuera de la lista de convocados a Paulo Díaz, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Nacho Fernández, quienes tendrán descanso con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al duelo del próximo jueves (28/8) ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina.
La probable formación de Lanús vs. River
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
La probable formación de River vs. Lanús
Según trascendió, Gallardo mantiene varias dudas respecto del 11 que saltará al terreno de juego. Cuenta La Página Millonaria que estos serían los nombres...
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo o Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Bautista Dadín o Facundo Colidio.
A qué hora se juega Lanús vs. River
El horario de inicio del duelo está pautado para las 21:15 horas, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
Si Lanús gana, será líder de la Zona B. Culaquier otro resultado (empate o victoria de River), dejará al Millonario en lo más alto de su grupo.
Por dónde ver Lanús vs. River
El partido será transmitido por la señal ESPN Premium, que requiere suscripción al Pack Fútbol.
