Muchas dudas: el equipo que pondría Gallardo en Lanús vs. River

Maxi Salas regresó a la convocatoria luego de dejar atrás su lesión.

La probable formación de Lanús vs. River

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

La probable formación de River vs. Lanús

Según trascendió, Gallardo mantiene varias dudas respecto del 11 que saltará al terreno de juego. Cuenta La Página Millonaria que estos serían los nombres...

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo o Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Bautista Dadín o Facundo Colidio.

A qué hora se juega Lanús vs. River

El horario de inicio del duelo está pautado para las 21:15 horas, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Si Lanús gana, será líder de la Zona B. Culaquier otro resultado (empate o victoria de River), dejará al Millonario en lo más alto de su grupo.

Por dónde ver Lanús vs. River

El partido será transmitido por la señal ESPN Premium, que requiere suscripción al Pack Fútbol.

