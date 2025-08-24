urgente24
Boca 2 - Banfield 0: el Xeneize confirmó buenas sensaciones y Cavani volvió al gol

FOTO NA:Damian Dopacio
Boca dominó a Banfield claramente. En el primer tiempo le costó traducir ese dominio en peligro, pero en el segundo estuvo más efectivo.

24 de agosto de 2025 - 17:51

Boca Juniors venció 2 a 0 Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura. El Xeneize se impuso ante un Taladro endeble, con goles de sus dos delanteros uruguayos: Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Con la victoria, el equipo de la Ribera se metió en zona de playoffs.

Noticia en desarrollo...

Final del partido: Boca le ganó 2 a 0 a Banfield

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Cavani capturó un rebote y marcó el 2 a 0

El Xeneize adopta una postura demasiado defensiva, se hunde por demás y sufre innecesariamente

Boca no concreta sus ofensivas y Banfield, con poco, se mantiene con vida

Con sus piezas más juntas y cercanas entre ellas, el Xeneize logra acumular pases y generar ataques más incisivos

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Pase exquisito de Paredes para que Aguirre encuentre solo a Merentiel

Comienza el 2T

Final del 1T

VIDEO: ¡Merentiel se perdió un mano a mano inmejorable! La Bestia quedó solo frente a Sanguinetti pero no pudo concretar

TARJETA ROJA en Banfield: El DT Pedro Troglio se fue expulsado por protestar

Banfield llegó por primera vez con un remate de media distancia que Marchesín respondió con seguridad

VIDEO: ¡Qué jugada armaron Paredes y Cavani! El volante sacó una volea rasante tras un toque del uruguayo

El Xeneize mueve bien la pelota, pero le cuesta traducirlo en ocasiones claras de gol

Buena presión de Boca post pérdida, que recupera rápido la posesión

Boca asume el protagonismo ante un Banfield más expectante

Comienza el partido

La sólida racha de Boca ante Banfield en La Bombonera

El Xeneize venció al Taladro en las últimas 4 oportunidades que lo recibió en su cancha.

Las dos llamativas ausencias en los convocados de Boca: ¿por qué no están?

Russo decidió dejar afuera de la lista de citados para este cotejo a Kevin Zenón y Lucas Blondel. Aunque con distintos matices, ambas ausencias son extrañas. En el caso de Blondel, no es la primera vez que el buen lateral que tiene el Xeneize se queda afuera y siquiera entra en la consideración del entrenador.

En el caso de Zenón, la ausencia es aun más sorpresiva. Primera vez que el volante no está entre los convocados. A pesar de que no mantiene un nivel regular desde hace tiempo, su presencia en el banco de suplentes no deja de ser una buena alternativa.

Equipos confirmados en Boca y Banfield

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Paredes, Battaglia, Aguirre, Palacios; Merentiel, Cavani

Banfield: Sanguinetti; Alfaro, Vittor, Maldonado, Abraham; Ríos, Río, Castañeda, Río; Mendez, Auzmendi

Por qué pueden meterse en zona de playoffs en caso de ganar

Mientras que el Taladro ocupa la posición 10 de la tabla con 7 puntos, el Xeneize está 11 con 6 unidades. Desde el tercer al octavo puesto, los equipos acumulan no más de 9 puntos. Eso significa que un triunfo para Boca o Banfield los deja en zona de playoffs.

