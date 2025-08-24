Boca Juniors venció 2 a 0 Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura. El Xeneize se impuso ante un Taladro endeble, con goles de sus dos delanteros uruguayos: Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Con la victoria, el equipo de la Ribera se metió en zona de playoffs.
Boca 2 - Banfield 0: el Xeneize confirmó buenas sensaciones y Cavani volvió al gol
Boca dominó a Banfield claramente. En el primer tiempo le costó traducir ese dominio en peligro, pero en el segundo estuvo más efectivo.
20:01
Final del partido: Boca le ganó 2 a 0 a Banfield
19:57
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Cavani capturó un rebote y marcó el 2 a 0
19:56
El Xeneize adopta una postura demasiado defensiva, se hunde por demás y sufre innecesariamente
19:45
Boca no concreta sus ofensivas y Banfield, con poco, se mantiene con vida
19:40
Con sus piezas más juntas y cercanas entre ellas, el Xeneize logra acumular pases y generar ataques más incisivos
19:29
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Pase exquisito de Paredes para que Aguirre encuentre solo a Merentiel
-
19:19
Comienza el 2T
18:58
Final del 1T
18:54
VIDEO: ¡Merentiel se perdió un mano a mano inmejorable! La Bestia quedó solo frente a Sanguinetti pero no pudo concretar
18:49
TARJETA ROJA en Banfield: El DT Pedro Troglio se fue expulsado por protestar
18:45
Banfield llegó por primera vez con un remate de media distancia que Marchesín respondió con seguridad
18:36
VIDEO: ¡Qué jugada armaron Paredes y Cavani! El volante sacó una volea rasante tras un toque del uruguayo
18:27
El Xeneize mueve bien la pelota, pero le cuesta traducirlo en ocasiones claras de gol
-
18:23
Buena presión de Boca post pérdida, que recupera rápido la posesión
18:16
Boca asume el protagonismo ante un Banfield más expectante
18:16
Comienza el partido
18:05
La sólida racha de Boca ante Banfield en La Bombonera
17:57
Las dos llamativas ausencias en los convocados de Boca: ¿por qué no están?
17:48
Equipos confirmados en Boca y Banfield
17:48
Por qué pueden meterse en zona de playoffs en caso de ganar
