Boca 2 - Banfield 0: el Xeneize confirmó buenas sensaciones y Cavani volvió al gol

Las dos llamativas ausencias en los convocados de Boca: ¿por qué no están?

Russo decidió dejar afuera de la lista de citados para este cotejo a Kevin Zenón y Lucas Blondel. Aunque con distintos matices, ambas ausencias son extrañas. En el caso de Blondel, no es la primera vez que el buen lateral que tiene el Xeneize se queda afuera y siquiera entra en la consideración del entrenador.

En el caso de Zenón, la ausencia es aun más sorpresiva. Primera vez que el volante no está entre los convocados. A pesar de que no mantiene un nivel regular desde hace tiempo, su presencia en el banco de suplentes no deja de ser una buena alternativa.