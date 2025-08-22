River clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores. El Millonario venció con angustia a Libertad de Paraguay en los penales (3-1) pese a haber merecido -largamente- quedarse afuera. Insoportable la pose que adopotó hace tiempo Hernán de Lorenzi, relator de Fox Sports.
Insoportable relato de Hernán De Lorenzi en River-Libertad
El periodista de Fox Sports, Hernán De Lorenzi, volvió a pecar de 'Nene Scaloneta'. El relator se hizo viral en River vs. Libertad.
El conjunto de Marcelo Gallardo está en 4tos. de final. Tuvo que trabajar y sudar más de lo pensado para eliminar al Gumarelo tras 180 minutos en los que fue superior el equipo de Sergio Aquino, que poco tiene para reprocharse.
Lo empezó ganando el club de Núñez desde los 30' por el gol de goleador de Sebastián Driussi, que siempre está donde tiene que estar. El 'Gordo' la empujó tras un remate en el travesaño de Facundo Colidio, producto de una cesión de tres dedos de Marcos Acuña, de grandísimo nivel desde antes del Mundial de Clubes.
Sin embargo, a los 43 del primer tiempo, un córner desde la derecha y una desatención enorme de todo River le permitió a Robert Rojas -ex jugador del Millonario- conectar de cabeza ante una salida en falso de Franco Armani para establecer el empate 1-1 en el marcador y en el global, ya que no hubo emociones en el duelo de ida.
En el complemento, el nerviosismo y el desconcierto se apoderó del dueño de casa, que sufrió la expulsión de Giuliano Galoppo a los 52'. Allí cambió aún más el partido, pero que ya lo tenía como dominador a la visita.
Libertad tuvo varias chances claras en el segundo tiempo que, de no ser porque River tiene al mejor arquero del continente, las hubiera intercambiado por gol. Una vez más, San Armani.
En los penales metieron Nacho Fernández (el mejor de la cancha), Miguel Borja (ingresó con mucho ímpetu) y Lucas Martínez Quarta. Erró Acuña.
Por el lado de los paraguayos, fallaron Recalde, Caballero y Fernández (en realidad lo atajó Armani). Tan solo acertó Viera.
Cansa el personaje que hace Hernán De Lorenzi en Fox Sports
Como es costumbre cada vez que juegan Boca y River por copas internacionales, hubo tres opciones para sintonizar el partido: Telefe, Disney+ Premium y Fox Sports.
Hernán De Lorenzi es el designado en Fox para relatar estos partidos desde hace ya un tiempo. Sin embargo, sus modos agotaron al público.
El periodista -que se especializa en handball también- es un completo 'Nene Scaloneta', término acuñado por los usuarios en redes sociales para referirse a las personas que son fanáticas de la Selección Argentina.
Lo de De Lorenzi a esta altura es una pose, es una insoportable exageración que aleja todo lo bueno que pueda tener su relato para que terminemos hablando de lo malo.
Anoche (21/8), el narrador festejó el penal malogrado por Hernesto Caballero -el tercero de la serie- y lo relacionó automáticamente con el que erró el francés Aurélien Tchouaméni en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Argentina.
Dato de color: la final se disputó en Lusail, no en Doha.
