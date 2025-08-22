Insoportable relato de Hernán De Lorenzi en River-Libertad

Libertad tuvo varias chances claras en el segundo tiempo que, de no ser porque River tiene al mejor arquero del continente, las hubiera intercambiado por gol. Una vez más, San Armani.

En los penales metieron Nacho Fernández (el mejor de la cancha), Miguel Borja (ingresó con mucho ímpetu) y Lucas Martínez Quarta. Erró Acuña.

Por el lado de los paraguayos, fallaron Recalde, Caballero y Fernández (en realidad lo atajó Armani). Tan solo acertó Viera.

image Desahogo de todo River luego de lograr la clasificación a cuartos de final. Si juega así contra Palmeiras, se le termina el año. (Foto: Damián Dopacio/NA).

Cansa el personaje que hace Hernán De Lorenzi en Fox Sports

Como es costumbre cada vez que juegan Boca y River por copas internacionales, hubo tres opciones para sintonizar el partido: Telefe, Disney+ Premium y Fox Sports.

Hernán De Lorenzi es el designado en Fox para relatar estos partidos desde hace ya un tiempo. Sin embargo, sus modos agotaron al público.

image Hernán de Lorenzi y Miguel Osovi, la dupla de Fox Sports.

El periodista -que se especializa en handball también- es un completo 'Nene Scaloneta', término acuñado por los usuarios en redes sociales para referirse a las personas que son fanáticas de la Selección Argentina.

Lo de De Lorenzi a esta altura es una pose, es una insoportable exageración que aleja todo lo bueno que pueda tener su relato para que terminemos hablando de lo malo.

Anoche (21/8), el narrador festejó el penal malogrado por Hernesto Caballero -el tercero de la serie- y lo relacionó automáticamente con el que erró el francés Aurélien Tchouaméni en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Argentina.

"Afuera, afuera, afuera, afuera Caballero, lo pateó como Tchouaméni en Doha" "Afuera, afuera, afuera, afuera Caballero, lo pateó como Tchouaméni en Doha"

Dato de color: la final se disputó en Lusail, no en Doha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1958722942302658579&partner=&hide_thread=false "Doha":

Por un comentario en la transmisión de la #LIBERTADORESxFoxSports durante los penales de River contra Libertad pic.twitter.com/73oArSVcRt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 22, 2025

