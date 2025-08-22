¿Comentario malaleche?: En River se sorprenderion con que dijo Nicolás Distasio

En un momento determinado, el periodista habló sobre el "Chino", pero algunos en redes notaron una particularidad en sus dichos.

"¿Distasio se equivocó y se le escapó ´Martinez De Cuarta´?", preguntó un usuario.

Otro usuario de X, citó esta pregunta y mostró como efectivamente pareciera que el periodista agrega un "de" al apellido del defensor del Millonario.

Estos, no fueron los únicos usuarios en X que se dieron cuenta de esto. ¿Comentario adrede o desliz por parte de Nicolás Distasio?

Lo que se le viene a River

Lejos estuvo River de mostrar una gran versión en la serie ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Aún así y por penales, los de Marcelo Gallardo accedieron a los cuartos de final, instancia en donde jugarán ante Palmeiras.

La serie ante el Verdao, será en las semanas del 17 de septiembre y 24 de ese mismo mes. Muchos lo sienten como una revancha de lo sucedido en la semifinal de la Copa de 2021 (donde los brasileros pasaron a la gran final).

Los otros tres duelos de cuartos son:

LDU Quito vs Sao Paulo

Racing vs Vélez

Estudiantes vs Flamengo

Embed

En lo que respecta al Torneo Clausura, el Millonario lidera su zona y también hace lo propio en la tabla anual (con el mismo puntaje que Rosario Central).

Los del Muñeco, buscarán seguir por el camino de la victoria cuando enfrenten a Lanús el próximo lunes 25 de agosto desde las 21:15 horas.

Además, 3 días más tarde, jugarán los octavos de final de la Copa Argentina ante Unión de Santa Fé. Si pasan, se cruzarán con Racing por los cuartos, con todo lo que eso implica si es que está presente Maximiliano Salas.

+ EN GOLAZO 24

"Dotado, fino y creativo": qué esperan de Claudio Echeverri en Bayern Leverkusen

El dato que complica a Independiente y lo expone a una dura sanción

Godoy Cruz 0 - Mineiro 1: el Tomba quedó eliminado pero dejó una imagen promisoria de cara a un futuro con urgencias

River 1 - Libertad 1: Armani fue héroe en los penales, en una noche negra para el Millonario