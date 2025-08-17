River le ganó a Godoy Cruz 4 a 2 en el Monumental, por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura. Fue un show de goles en Núñez, en donde el Tomba hizo un buen partido ante el Millonario, que terminó por sacar ventaja a fuerza de jerarquía y carácter.
River 4 - Godoy Cruz 2: show de goles en el Monumental
River le ganó a Godoy Cruz en un partido muy entretenido. El Millonario dio una muestra de carácter ya que se impuso a diversos contratiempos.
-
20:32
Final del partido: River venció a Godoy Cruz por 4 a 2
-
20:24
VIDEO: [VAR] Gol anulado a GC por offside y respira todo River
-
20:01
Menos creativo y más vertical, River mantiene la intensidad
-
19:56
Con la salida de Quintero, el Millonario pierde poderío ofensivo pero Galarza es una bocanada necesaria
-
19:47
¡Gol de River! VIDEO: Driussi aprovechó una indecisión en el área y la picó para poner el 4 a 2
-
19:44
Panorama desafiante: Juanfer Quintero se fue reemplazado por un dolor en la rodilla
-
19:43
Comienza el 2T
-
19:25
Final del 1T
-
19:24
¡Gol de River! VIDEO: Galoppo llegó de cabeza, marcó doblete y el 3 a 2
-
19:15
GC se anima y modifica su sistema ante un Millonario golpeado
-
19:04
Malas noticias para el Millonario: Fabricio Bustos se retira lesionado por un posible esguince de tobillo
-
19:00
¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: Auzmendi definió fuerte al medio y puso el 2 a 2
-
19:00
¡Penal para GC! El Tomba estuvo atento para robar y contragolpear al Millonario
-
18:53
¡Gol de River! VIDEO: Galoppo pisó el área, capturó una pelota perdida y puso el 2 a 1
-
18:50
¿Por qué Juanfer Quintero está jugando tan atrás en el campo?
-
18:44
Claro el parado de ambos equipos: del protagonismo con pelota a la reacción tras la pérdida
-
18:41
¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: memorable corrida de Andino, pase al medio y gol de Auzmendi
-
18:37
¡Gol de River! VIDEO: Driussi metió un zapatazo inesperado y la colgó del ángulo para el 1 a 0
-
18:30
Comienza el partido
-
17:46
Godoy Cruz estrena nuevo DT en el Clausura, en medio de un presente turbulento
-
18:10
Quién es Bautista Dadín, el juvenil de 19 años que debuta en River
-
17:44
Qué resultado necesita River para quedar puntero de la Zona B
-
17:37
Equipos confirmados en River y Godoy Cruz
