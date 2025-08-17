urgente24
River 4 - Godoy Cruz 2: show de goles en el Monumental

River le ganó a Godoy Cruz en un partido muy entretenido. El Millonario dio una muestra de carácter ya que se impuso a diversos contratiempos.

17 de agosto de 2025 - 18:05

EN VIVO

River le ganó a Godoy Cruz 4 a 2 en el Monumental, por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura. Fue un show de goles en Núñez, en donde el Tomba hizo un buen partido ante el Millonario, que terminó por sacar ventaja a fuerza de jerarquía y carácter.

Resumen del partido

Final del partido: River venció a Godoy Cruz por 4 a 2

VIDEO: [VAR] Gol anulado a GC por offside y respira todo River

Menos creativo y más vertical, River mantiene la intensidad

Con la salida de Quintero, el Millonario pierde poderío ofensivo pero Galarza es una bocanada necesaria

Ya no está la creatividad de Juanfer y sus pases para romper líneas. Sin embargo, las características defensivas de Galarza y su despliegue en el campo de juego son muy bienvenidas para lograr una estructura colectiva más robusta.

¡Gol de River! VIDEO: Driussi aprovechó una indecisión en el área y la picó para poner el 4 a 2

Panorama desafiante: Juanfer Quintero se fue reemplazado por un dolor en la rodilla

El colombiano se retiró del campo. Su lugar lo ocupa Galarza.

Comienza el 2T

Final del 1T

¡Gol de River! VIDEO: Galoppo llegó de cabeza, marcó doblete y el 3 a 2

GC se anima y modifica su sistema ante un Millonario golpeado

El equipo mendocino abandonó el 4-5-1 y ahora suma un futbolista más adelante. Es un 4-4-2 que también varía a un 4-3-3.

Malas noticias para el Millonario: Fabricio Bustos se retira lesionado por un posible esguince de tobillo

Lo reemplaza Huevo Acuña, que pasa a ocupar el lateral izquierdo y Casco se muda al lateral derecho, donde estaba Bustos. Gonzalo Montiel no está en el banco de suplentes porque Gallardo le dio descanso.

¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: Auzmendi definió fuerte al medio y puso el 2 a 2

¡Penal para GC! El Tomba estuvo atento para robar y contragolpear al Millonario

¡Gol de River! VIDEO: Galoppo pisó el área, capturó una pelota perdida y puso el 2 a 1

¿Por qué Juanfer Quintero está jugando tan atrás en el campo?

El colombiano tiene libertad para moverse por distintas zonas. En más de una ocasión suele bajar hasta cerca de la defensa o en campo propio para, desde ahí, lanzar pases largos al espacio. Los envíos de Quintero son fundamentales para abrir el cerrojo rival.

Claro el parado de ambos equipos: del protagonismo con pelota a la reacción tras la pérdida

El Tomba espera en un 4-5-1 y se defiende cerca de su arco. El plan es el que se implementó a la perfección en el gol: esperar agazapado para contragolpear.

El Millonario se planta en campo rival con un 3-5-2 que a veces se hace un 3-4-1-2 o 3-4-3, en función de la rotación de los jugadores.

¡Gol de Godoy Cruz! VIDEO: memorable corrida de Andino, pase al medio y gol de Auzmendi

¡Gol de River! VIDEO: Driussi metió un zapatazo inesperado y la colgó del ángulo para el 1 a 0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1957195057171255447&partner=&hide_thread=false
Comienza el partido

Godoy Cruz estrena nuevo DT en el Clausura, en medio de un presente turbulento

Apenas hace una semana que Walter Ribonetto es el nuevo entrenador del Tomba, que todavía no ganó en lo que va del Torneo Clausura, acumulando tres empates y una derrota. Los malos resultado, no solo en este campeonato sino también en el anterior, eyectaron a Esteban Solari del cargo de DT.

Ribonetto hizo su presentación el jueves pasado en el encuentro de GC ante Mineiro, pero este domingo hará su debut en el plano local.

Quién es Bautista Dadín, el juvenil de 19 años que debuta en River

Gallardo eligió una formación alternativa buscando preservar futbolistas para el duelo por Libertadores. Además de la titularidad de Juanfer Quintero, Nacho Fernández y Portillo, la gran sorpresa es Bautista Dadín.

El chico, de 19 años, se ha destacado en la Reserva del club aportando una buena cuota de goles durante el primer semestre: 7 goles en 14 partidos. Gallardo lo llevó al Mundial de Clubes, pero no sumó minutos. Tras algunas convocatorias con el plantel de Primera División, finalmente hoy tendrá su doble chance: debut y titularidad.

Qué resultado necesita River para quedar puntero de la Zona B

El Millonario marcha segundo del grupo con 8 unidades detrás de Lanús, el líder, que tiene 9. Por la diferencia de gol, favorable el conjunto de Núñez, apenas un empate le alcanzará para adjudicarse la punta al menos hasta la próxima fecha.

Equipos confirmados en River y Godoy Cruz

River: Ledesma; Bustos, Portillo, Rivero, Casco; Nacho Fernández, Galoppo, Castaño; Quintero, Driussi, Dadín

GC: Petroli; Arce, Mendoza, Escobar, Morán; Abrego, Poggi, Fernández; Altamira, Auzmendi, Andino

