Claudio Echeverri, el Diablito Echeverri, ya entrena con el Bayern Leverkusen. El juvenil argentino dejó el Manchester City para unirse a las filas del equipo alemán, luego de ser cedido por el conjunto británico en busca de obtener el rodaje que allí no tendría.
PRESENTACIÓN
"Dotado, fino y creativo": qué esperan de Claudio Echeverri en Bayern Leverkusen
El Diablito Echeverri ya se puso la camiseta del Bayern Leverkusen y entrena con el plantel. Qué esperan de él en el club alemán.
El Bayern Leverkusen apuró rápido los trámites para sumar al Diablito en cuestión de semanas. No estaba en la puja para llevárselo, luego de que el City Group (dueño del Manchester City) estuviera en negociaciones con algunos clubes para cederlo. En el equipo de Pep Guardiola, Echeverri no iba a tener lugar. A pesar del puñado de minutos que el entrenador catalán le dio en la Premier League, la FA Cup y el Mundial de Clubes, el volante no logró convencerlo del todo.
Su nombre había sonado para reforzar el Girona, otro de los equipos de la cartera del City Group. Trasladarse a LaLiga no hubiese sido un mal paso. Quizás, de hecho, le sentaría mejor que la exigente Premier. Roma, de Italia, también entró en la carrera.
Sin embargo, la baraja de destinos terminó por incluir a un inesperado Bayern Leverkusen que se coló en el mazo y logró abrocharlo como refuerzo. Claudio Echeverri se marchó así al conjunto alemán, a préstamo por una temporada y sin opción de compra.
Ahora está a las órdenes de Erik Ten Hag, el neerlandés que ha llegado al Leverkusen para reemplazar al campeón Xabi Alonso, que hizo las valijas y desembarcó en el Real Madrid (donde dirige a otro argentino, también ex River: Franco Mastantuono).
Gran expectativa con Echeverri: "Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como Claudio"
Están claras las cualidades del Diablito Echeverri; lo ha demostrado en el Millonario pero también en la Selección Argentina Sub 20 de Javier Mascherano, donde ha sido líder creativo del equipo.
En Bayer Leverkusen están encantados con esa cuota de inventiva que puede aportar el talentoso volante. Simon Rolfes, director deportivo del club, se mostró muy entusiasmado: "Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición", dijo el dirigente teutón.
"Un futbolista fino, con gran capacidad de regate, verticalidad y siempre capaz de potenciar a sus compañeros. Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como Claudio", añadió.
"Su creatividad le dará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas", cerró.