"Dotado, fino y creativo": qué esperan de Claudio Echeverri en Bayern Leverkusen

Gran expectativa con Echeverri: "Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como Claudio"

Están claras las cualidades del Diablito Echeverri; lo ha demostrado en el Millonario pero también en la Selección Argentina Sub 20 de Javier Mascherano, donde ha sido líder creativo del equipo.

Gy5E9bEX0AAOVij Echeverri ya tuvo sus primeras prácticas Foto: Bayer Leverkusen

En Bayer Leverkusen están encantados con esa cuota de inventiva que puede aportar el talentoso volante. Simon Rolfes, director deportivo del club, se mostró muy entusiasmado: "Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición", dijo el dirigente teutón.

"Es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía" "Es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía"

"Un futbolista fino, con gran capacidad de regate, verticalidad y siempre capaz de potenciar a sus compañeros. Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como Claudio", añadió.

"Su creatividad le dará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas", cerró.

+ de Golazo24