En la noche del lunes 13/10 debutó MasterChef Celebrity 2025 por la pantalla de Telefe con la conducción de Wanda Nara, al término de La Voz Argentina. Como era de esperarse, los escándalos también comenzaron y un famoso habría renunciado, según informó Yanina Latorre.
MasterChef Celebrity: Filtraron quién sería el primer eliminado
Arrancó MasterChef y trascendió el nombre del primer famoso participante que sería el primer eliminado del concurso de Telefe.
En su programa por América TV, SQP, Latorre aseguró que la producción estaría alarmada con los participantes porque "nadie cocina ni un fideito hervido". "Hubo que bajar el nivel de los desafíos", contó.
Marixa Balli NO es la primera eliminada de MasterChef: Quién renunció
Algunos días atrás, previos al estreno, habría trascendido que la ex vedette había sido la primera en abandonar la competencia. Sin embargo, según Yanina Latorre aseguró: “Están muy contentos con Marixa. Sí me dicen que es muy sensible, que es muy susceptible, que no le gusta la crítica, pero pareciera ser que llorar no lloró. Se va generalmente medio ofuscadita. No va a ser la primera eliminada".
Y luego Latorre agregó: “Hubo uno que abandonó”. De acuerdo a la información que filtró la panelista de LAM habría sido por las exigencias del formato: “Empiezan a grabar a las 9 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Hay gente que no lo entiende. Masterchef es así”.
Quién habría renunciado sería el cantante de Damas Gratis, muy querido por el público, Pablito Lezcano. “Fue al primer programa, estuvo todo el día, y cuando se fue, dijo: ‘Esto es muy duro, no me esperen mañana’”.
