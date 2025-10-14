MasterChef Celebrity: Filtraron quién sería el primer eliminado

"Ya el primer eliminado se fue... es hombre”, sostuvo Latorre.

Y luego Latorre agregó: “Hubo uno que abandonó”. De acuerdo a la información que filtró la panelista de LAM habría sido por las exigencias del formato: “Empiezan a grabar a las 9 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Hay gente que no lo entiende. Masterchef es así”.

Quién habría renunciado sería el cantante de Damas Gratis, muy querido por el público, Pablito Lezcano. “Fue al primer programa, estuvo todo el día, y cuando se fue, dijo: ‘Esto es muy duro, no me esperen mañana’”.

