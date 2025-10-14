Las zapatillas a precio de outlet que nadie puede creer

Un detalle crucial en el que Agos enfatizó es la flexibilidad del sistema, es decir, que no necesitás llevar dos productos idénticos para acceder al descuento. Podés combinar cualquier artículo del local con otro completamente diferente, lo que multiplica las posibilidades de armar tu outfit ideal sin restricciones.

Métodos de pago

Respecto a las facilidades de pago, el establecimiento acepta Mercado Pago con planes de 3 y 6 cuotas sin interés, lo que permite estirar el presupuesto sin comprometer las finanzas del mes. Sin embargo, hay un dato fundamental para tener en cuenta, la tienda no hace cambios. Esta particularidad convierte en esencial tomarse el tiempo necesario para probarse todo antes de dirigirse a la caja, evitando así sorpresas al llegar a casa.

Ahora bien, es importante aclarar que esta promoción funciona exclusivamente en el punto de venta físico, que atiende al público de lunes a domingo en horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas. En otras palabras, nada de compras online ni envíos a domicilio, para aprovechar esta oportunidad hay que hacer el viaje hasta Polvorines y recorrer los pasillos del shopping personalmente.

