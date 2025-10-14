La fiebre por conseguir zapatillas de marca a precios imposibles llegó al norte del conurbano bonaerense, y el protagonista de esta historia es un flamante local de Reebok que decidió hacer su debut por todo lo alto. Con una estrategia comercial que parece sacada de los mejores sueños de cualquier comprador, la tienda instalada en Terrazas de Mayo Shopping lanzó una oferta tan tentadora que las redes sociales estallaron en cuestión de horas.
¡2X1 Y MÁS!
Las zapatillas a precio de outlet que nadie puede creer
Nuevo local de Reebok sorprende con un 2x1 en zapatillas y ropa deportiva, combinable entre modelos distintos. Entérate dónde queda.
El epicentro de esta movida se encuentra en Avenida Presidente Arturo Umberto Illia 3770, Polvorines, donde la marca deportiva eligió abrir sus puertas con una jugada maestra: absolutamente todo el local bajo la modalidad 2x1. No se trata de una promoción limitada a algunos productos olvidados en el depósito ni de modelos pasados de moda, sino de la mercadería completa, incluyendo calzado deportivo e indumentaria de la temporada actual.
Quien prendió fuego la mecha fue Agos Napoli, la creadora de contenido detrás del perfil @mamaahorro, que con su comunidad de casi un millón de seguidores en Instagram se especializa en buscar las mejores gangas del momento. Su entusiasmo fue contagioso: "Está todo 2x1 en este local que abrió de Reebok nuevo. Las zapas te quedan $25.000. Una locura", reveló en un reel que no tardó en volverse viral.
Zapatillas y ropa deportiva con precios que explotan las redes
Ahora bien, profundicemos en los números concretos que están volviendo locos a los visitantes. El calzado deportivo arranca desde los $50.000, pero al aplicar el beneficio del 2x1, cada par termina costando $25.000. Existen alternativas todavía más accesibles que rondan los $33.000 por unidad una vez dividido el precio total. Para quienes tienen pequeños en casa, la propuesta también contempla talles infantiles con valores iniciales de $35.000 y $37.500.
La indumentaria tampoco se queda atrás en esta guerra de precios. Los tops deportivos pueden conseguirse desde $10.000 cada uno tras aplicar la promoción, mientras que remeras y shorts parten de los $20.000 la unidad. Las prendas más abrigadas como pantalones y camperas completan un catálogo que, según la influencer, ofrece valores realmente competitivos para el mercado actual.
Un detalle crucial en el que Agos enfatizó es la flexibilidad del sistema, es decir, que no necesitás llevar dos productos idénticos para acceder al descuento. Podés combinar cualquier artículo del local con otro completamente diferente, lo que multiplica las posibilidades de armar tu outfit ideal sin restricciones.
Métodos de pago
Respecto a las facilidades de pago, el establecimiento acepta Mercado Pago con planes de 3 y 6 cuotas sin interés, lo que permite estirar el presupuesto sin comprometer las finanzas del mes. Sin embargo, hay un dato fundamental para tener en cuenta, la tienda no hace cambios. Esta particularidad convierte en esencial tomarse el tiempo necesario para probarse todo antes de dirigirse a la caja, evitando así sorpresas al llegar a casa.
Ahora bien, es importante aclarar que esta promoción funciona exclusivamente en el punto de venta físico, que atiende al público de lunes a domingo en horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas. En otras palabras, nada de compras online ni envíos a domicilio, para aprovechar esta oportunidad hay que hacer el viaje hasta Polvorines y recorrer los pasillos del shopping personalmente.
