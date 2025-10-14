Supertasas: el Tesoro va por $3,9 billones en una licitación con máxima incertidumbre

La licitación del Tesoro

Ante este panorama complejo, el Gobierno oficializó el llamado a una nueva licitación de deuda nacional para mañana, miércoles 15/10, con el objetivo de renovar vencimientos y sostener la estructura financiera pública. La operación buscará captar aproximadamente $3,9 billones, ofertando instrumentos tanto en pesos como dolarizados.

Entre los títulos en pesos se reabrirán la Letra del Tesoro nacional capitalizable con vencimiento el 10 de noviembre (S10N5) y el bono T30E6 con vencimiento el 30 de enero de 2026.

En dólares, se emitirán nuevas versiones o reaperturas de letras cero cupón vinculadas al billete verde, con plazos al 28 de noviembre de 2025 (D28N5) y al 30 de enero de 2026 (D30E6).

Este desafío financiero se da en un momento previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Los mercados ya anticipan que los movimientos de tasas estarán condicionados no solo por las variables monetarias locales, sino también por señales políticas, expectativas electorales y el nivel de confianza institucional.

El panorama no es sencillo: por un lado, la urgencia por captar financiamiento obliga al Estado a ofrecer rendimientos atractivos; por otro, tasas excesivamente elevadas agravan los costos del crédito y pueden ahogar la actividad económica, que ya sufre un grave freno.

En este escenario, la licitación del miércoles será una prueba de fuego sobre la capacidad del Gobierno para equilibrar la necesidad de refinanciación con la sustentabilidad del sistema financiero nacional.

También servirá de foto para conocer el apoyo del mercado a la política monetaria argentina, luego de que no surgiesen los anuncios esperados en la reunión Milei-Trump en Washington.

