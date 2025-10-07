El Tesoro ya habría gastado casi el 75% de sus verdes y se dispara el dólar para transferir al exterior

Sin embargo, estos datos surgen de estudios y estimaciones de consultoras y de menciones a sotto voce de funcionarios y personas relacionadas con la operatoria, porque el Tesoro no brinda información en el mismo día de la operación, sino que lo hace con unos días de rezago. Por eso, el mercado sigue las expectativas y los rumores que se van manejando para tomar decisiones.

Hoy, el dólar CCL, que se utiliza para poder transferir dinero a cuentas en el extranjero luego de la venta de activos financieros argentinos que cotizan tanto en pesos como en dólares, subió 2,87% y terminó la jornada en $1.560,11. Este aumento refleja el mayor interés en sacar dólares del sistema local.

SE PROFUNDIZA LA CORRIDA EN EL DÓLAR FINANCIERO.



Se le están por acabar los dólares al Tesoro y el mercado lo sabe. Son demasiados días hasta las elecciones y los tuits del "Tío Bessent" ya no causan efecto.



Esto no se sostiene. pic.twitter.com/7lGBzPnauo — Sergio Chouza (@SergioChouza) October 7, 2025

Aparte de 19 días, ¿cuánto falta para las elecciones?

A medida que se acercan las elecciones, la presión sobre el precio del dólar aumenta porque el propio gobierno planteó hace meses que después de las legislativas cambiaría el régimen cambiario, promoviendo la expectativa devaluatoria.

Con la presión cambiaria que se vio en las últimas semanas y la falta de novedades desde Estados Unidos, las elecciones parecen estar cada vez más lejos.

