YPF lanza una app que permite pagar nafta en dólares: Desde cuándo se puede usar

YPF, dólares y app: Una combinación que marca tendencia en pagos digitales

Con este lanzamiento, la empresa energética se posiciona como pionera dentro del sector, al incorporar el uso de dólares para consumos cotidianos. Especialistas financieros consultados interpretan esta decisión como una respuesta al nuevo perfil del consumidor argentino, que busca conservar el poder adquisitivo de sus ahorros sin depender del peso.

Además, el uso de tecnología de autenticación y validación de identidad eleva el nivel de seguridad. El sistema, explican desde el entorno de la petrolera, cumple con las regulaciones del Banco Central en materia de transferencias internacionales y reportes de operaciones en moneda extranjera.

¿Qué impacto tiene esta decisión en el mercado de los combustibles?

Hasta ahora, ninguna otra empresa de combustibles ofrecía la posibilidad de pagar en dólares mediante una aplicación móvil. Esta decisión podría marcar un antes y un después en la digitalización del consumo, integrando al rubro de los combustibles dentro del circuito financiero y tecnológico del país.

ypf dólares

El uso de divisas extranjeras podría, además, atraer a un público que ya posee dólares bancarizados y prefiere utilizarlos para gastos regulares sin necesidad de cambiarlos a pesos. Para YPF, se trata también de una estrategia de fidelización, ya que el usuario se mantiene dentro de su ecosistema digital y dispone de beneficios exclusivos por operar desde la app.

YPF y Banco Santander: Una alianza que garantiza respaldo y cumplimiento normativo

El acuerdo con Banco Santander aporta solidez a la propuesta, ya que permite procesar las transferencias y liquidaciones bajo altos estándares de seguridad. Cada operación queda registrada con trazabilidad completa, en cumplimiento con la normativa cambiaria argentina.

Además, el sistema actualiza automáticamente el tipo de cambio todos los días, mostrando en pantalla el valor del “dólar comprador” del Banco Nación antes de finalizar la transacción. En caso de reembolso, el monto regresa de inmediato a la cuenta en dólares del usuario, sin pérdida de valor ni demoras administrativas.

El Tesoro se queda sin dólares: la City advierte que el margen de maniobra está al límite

Sin embargo, YPF no tuvo en cuenta que la tensión cambiaria volvió a escalar en el mercado financiero luego de que los depósitos en dólares del Tesoro Nacional en el Banco Central perforaran el piso de los u$s1.000 millones. Este nivel encendió las alarmas entre los operadores, que advierten que el margen de contención del tipo de cambio está prácticamente agotado mientras se esperan definiciones desde Washington sobre una posible asistencia financiera para la Argentina.

El Gobierno, en plena antesala electoral, continúa interviniendo para frenar la suba del dólar mayorista, que se mantiene en torno a los $1.430. A su vez y a diferencia de otras ocasiones, las operaciones son realizadas directamente por el Tesoro y no por el Banco Central, en un intento por preservar las escasas reservas. Según estimaciones privadas, en apenas cuatro jornadas el Tesoro ya habría perdido más de u$s1.400 millones de los u$s2.228 millones que había acumulado gracias a la liquidación extraordinaria del agro.

“La capacidad de intervención se redujo a menos de u$s1.000 millones, lo que deja al Tesoro con un margen operativo casi nulo”, advirtió Leo Anzalone, del CEPEC. El analista sostuvo que la única vía de alivio de corto plazo sería una línea de asistencia externa desde el Tesoro estadounidense, aunque aclaró que sería una solución transitoria.

Mientras tanto, el mercado proyecta que el tipo de cambio oficial superará el techo actual de la banda hacia fin de año, con un ajuste promedio cercano al 7%.

