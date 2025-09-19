La jueza de Nueva York, Loretta Preska, le dio un ultimátum a YPF y le ordenó que en un plazo de 15 días entregue documentos con información sensible. El objetivo de la magistrada es determinar si la compañía es un "alter ego" del Estado argentino.
ULTIMÁTUM
Juicio por YPF: Nueva exigencia de Loretta Preska para evaluar su vínculo con Argentina
La jueza Loretta Preska le dio un ultimátum a YPF para que presente en 15 días documentación sensible para determinar si tiene relación con el Estado argentino.
La solicitud de Loretta Preska forma parte del proceso de "discovery" en el juicio por la expropiación de la compañía en 2012 y se enmarca en la búsqueda de los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, de demostrar que YPF y el Estado argentino son un "alter ego".
El especialista Sebastián Maril explicó que YPF debe demostrar su "independencia" del Estado argentino para poder liberarse de la condena y evitar que puedan ejecutarse sus bienes para el pago de la sentencia.
Las apelaciones por el fallo de YPF
El 29 de octubre las partes involucradas en el caso, el Estado argentino, YPF y Buford, se presentarán ante la Cámara de Apelaciones para dar sus argumentos sobre las apelaciones cruzadas realizadas.
Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones paralelas:
- Una es contra la sentencia que establece la indemnización de US$16.100 millones, cuya audiencia se fijó para la semana del 27 de octubre.
- Otra en la que la defensa debe presentar sus argumentos el 25 de septiembre, es contra el pedido de Loretta Preska de entregar las acciones.
En tanto, Argentina no depositó ninguna garantía para evitar embargos, una situación que se mantiene desde que se apeló el fallo original en octubre de 2023.
