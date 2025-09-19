Juicio por YPF: Nueva exigencia de Loretta Preska para evaluar su vínculo con Argentina

Burford litiga contra la Argentina tras haber comprado el 70% del juicio por el 25% que las sociedades españolas Petersen, de la familia Eskenazi, tenían en YPF hasta 2012 cuando la petrolera fue nacionalizada. Los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, buscan demostrar que YPF y el Estado argentino son un "alter ego".

Las apelaciones por el fallo de YPF

El 29 de octubre las partes involucradas en el caso, el Estado argentino, YPF y Buford, se presentarán ante la Cámara de Apelaciones para dar sus argumentos sobre las apelaciones cruzadas realizadas.

Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones paralelas:

- Una es contra la sentencia que establece la indemnización de US$16.100 millones, cuya audiencia se fijó para la semana del 27 de octubre.

- Otra en la que la defensa debe presentar sus argumentos el 25 de septiembre, es contra el pedido de Loretta Preska de entregar las acciones.

En tanto, Argentina no depositó ninguna garantía para evitar embargos, una situación que se mantiene desde que se apeló el fallo original en octubre de 2023.

