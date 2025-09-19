Finde: Todo el jazz en San Nicolás (The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band... )

Artistas destacados:

- The Bad Plus (USA), cuarteto que fusiona jazz, rock y pop.

- Chris Cain & Nasta Super Band, blues de alto vuelo con el guitarrista y cantante californiano.

- Hugo Fattoruso & Barrio Sur, con la fuerza de los tambores afrouruguayos.

- Javier Malosetti y la Experiencia científico-musical, un cuarteto junto a Ramiro Flores en saxo, Juan Canosa en trombón y Sergio Verdinelli en batería, la formación original de la banda con vientos y rítmica.

- Ensamble Bill Evans, tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979. Nico sorín junto a Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Abel Rogantini en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, y como invitados especiales Carlos Michelini en saxo, Franco Luciani en armónica, Rocío Giorgi en voz y Lucio Balduini en guitarra, además de una orquesta de cuerdas.

- Lito Vitale Trío, referente de la fusión argentina.

- Mono Fontana y Sergio Verdinelli, dúo de culto.

- Yamile Burich y Mapu (Flores, Jacinto, González).

- Mapu, trío integrado por Ramiro Flores, Hernán Jacinto y Pablo González.

- Escena local: Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava, Groove Fandango y la jam final con 'Colo' Silva.

Actividades paralelas:

Muestra fotográfica de Pablo Astudillo : “Expresiones” del Jazz.

: “Expresiones” del Jazz. Exposición de luthería de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.

Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, y con dirección artística de Nico Sorín, el encuentro se celebrará en 5 sedes acondicionadas para esta oportunidad:

Teatro San Nicolás (con capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346),

Villa Rocca (Pellegrini 72) y

Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas),

Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133),

Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143).

