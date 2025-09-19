Sábado 04/10 y Domingo 05/10, Festival Internacional de Jazz en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires): era una promesa de DESA en ocasión del homenaje al pianista estadounidense Bill Evans, conocido por su histórico concierto en esa ciudad en 1979. El año pasado ocurrió el 10/10. La promesa fue: "Esto no termina aquí". Y hay continuidad en 2025.
2 JORNADAS, 5 SEDES, ENTRADA LIBRE
Finde: Todo el jazz en San Nicolás (The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band... )
Increíble doble jornada de jazz en San Nicolás: The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Javier Malosetti, y muchos más.
El festival busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, promover el turismo y generar un espacio de encuentro diverso. “El jazz es libertad —explica el director artístico Nico Sorin— y la diversidad fue el criterio para armar la grilla”.
Sábado 04/10: The Bad Plus · Ensamble Bill Evans · Mono Fontana & Verdinelli · Leo Postolovsky · Yamile Burich · Hugo Giménez.
Domingo 05/10: Chris Cain & Nasta Super Band · Hugo Fattoruso & Barrio Sur · Javier Malosetti · Lito Vitale Trío · Peycere–Silva–Sanders (c/ René Rossano) · Francisco Nava · Groove Fandango · “Colo” Silva + Jam.
Artistas destacados:
- The Bad Plus (USA), cuarteto que fusiona jazz, rock y pop.
- Chris Cain & Nasta Super Band, blues de alto vuelo con el guitarrista y cantante californiano.
- Hugo Fattoruso & Barrio Sur, con la fuerza de los tambores afrouruguayos.
- Javier Malosetti y la Experiencia científico-musical, un cuarteto junto a Ramiro Flores en saxo, Juan Canosa en trombón y Sergio Verdinelli en batería, la formación original de la banda con vientos y rítmica.
- Ensamble Bill Evans, tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979. Nico sorín junto a Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Abel Rogantini en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, y como invitados especiales Carlos Michelini en saxo, Franco Luciani en armónica, Rocío Giorgi en voz y Lucio Balduini en guitarra, además de una orquesta de cuerdas.
- Lito Vitale Trío, referente de la fusión argentina.
- Mono Fontana y Sergio Verdinelli, dúo de culto.
- Yamile Burich y Mapu (Flores, Jacinto, González).
- Mapu, trío integrado por Ramiro Flores, Hernán Jacinto y Pablo González.
- Escena local: Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava, Groove Fandango y la jam final con 'Colo' Silva.
Actividades paralelas:
- Muestra fotográfica de Pablo Astudillo: “Expresiones” del Jazz.
- Exposición de luthería de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.
Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, y con dirección artística de Nico Sorín, el encuentro se celebrará en 5 sedes acondicionadas para esta oportunidad:
- Teatro San Nicolás (con capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346),
- Villa Rocca (Pellegrini 72) y
- Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas),
- Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133),
- Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143).
