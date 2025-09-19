Avanza el hogar de Mauricio Macri en Córdoba mientras vecinos buscan echar a la intendenta PRO

Mendiolaza y un pedido incómodo para Mauricio Macri

El barrio está emplazado en la localidad de Mendiolaza, en el departamento Colón. En ese municipio está al mando la intendente Adela Arning, quien representó al PRO en las últimas elecciones para arrebatarle el mandato al radicalismo, tras la implosión de Juntos por el Cambio.

Durante los meses que lleva adelante en la gestión, Arning no tuvo una estancia sencilla. Con un fuerte ajuste del gasto y un evidente freno en el desarrollo de la ciudad serrana, tanto dentro del municipio como los propios vecinos tomaron una postura crítica generalizada.

Además de recortes de personal y de presupuesto, Arning resolvió a cuentagotas los problemas de infraestructura que se fueron presentando. Un ejemplo de ello fueron las calles de tierra, que ocupan gran parte del trazado de Mendiolaza, sin mantenimiento adecuado y con anegaciones durante días de lluvia o los problemas reiterados con el alumbrado público y la recolección de residuos.

Todo ese cuadro, generó que un sector de los vecinos de Mendiolaza avanzaran con el pedido de revocatoria del mandato de la mujer del PRO. Con la recolección de firmas, los electores locales obtuvieron 1600 avales y fallos favorables de la Junta Electoral Municipal y Provincial, además de la Cámara Contencioso Administrativa.

Macri Adela Arning P.jpg Mauricio Macri y Adela Arning.

En manos de la Justicia

Ahora, la cuestión cayó en manos del Tribunal Superior de Justicia, instancia que deberá resolver si se avanza o no con la votación municipal de la revocatoria, que dejaría a Arning fuera del municipio sentando un antecedente poco visto y dando un golpe duro al PRO cordobés.

“Son numerosos motivos los que nos llevaron a pedir la revocatoria, como por ejemplo el aumento de 500% de impuestos, sueldos millonarios, llegando la intendente a ganar en agosto de 2024 $5.100.000 por mes, superando al sueldo del presidente Milei. Maltrato, amenazas y despidos a empleados, falta de obras en calles, recolección de residuos nula y un sin fin de problemáticas sin resolver” dijo el vecino Alberto Dalmazzo, quien lleva adelante la iniciativa, ante la consulta del medio local Córdoba Interior.

