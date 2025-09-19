CÓRDOBA. La obra que Mauricio Macri encaró en Mendiolaza, Córdoba, estaría avanzada y el ex presidente habría elegido esa ciudad de Sierras Chicas para radicarse a tiempo parcial e instalar una nueva sede para la “rosca”. Apuntalada en el exclusivo barrio privado El Terrón, la mansión ya genera curiosidad entre los vecinos que aguardan con expectativa el desembarco del líder del PRO.
MENDIOLAZA
Avanza el hogar de Mauricio Macri en Córdoba mientras vecinos buscan echar a la intendenta PRO
El desembarco de Mauricio Macri como vecino en una ciudad del Gran Córdoba estaría avanzado. La intendenta del PRO enfrenta una revocatoria.
La construcción, que fue confirmada por el propio Macri en octubre del 2024, se concretó por insistencia del magnate cordobés Manuel Tagle. De gran vínculo personal con el ex presidente, el empresario inmobiliario y concesionario le aseguró un terreno privilegiado en el barrio que él mismo desarrolla y que cuenta con una de las mejores canchas de golf de Latinoamérica, entre otros amenities destacables.
Actualmente, los terrenos sin construcción en el Terrón están tasados entre US$ 150.000 y hasta US$ 300.000 dependiendo la ubicación. Los más costosos combinan vista al Pan de Azúcar, salida directa al golf y acceso sencillo a las calles principales.
La ventajosa ubicación del country elegido por Macri permite además estar solo a 10 minutos en el Aeropuerto de Córdoba y a menos de una hora en avión privado de Capital Federal. También a 15 minutos de Córdoba capital.
Mendiolaza y un pedido incómodo para Mauricio Macri
El barrio está emplazado en la localidad de Mendiolaza, en el departamento Colón. En ese municipio está al mando la intendente Adela Arning, quien representó al PRO en las últimas elecciones para arrebatarle el mandato al radicalismo, tras la implosión de Juntos por el Cambio.
Durante los meses que lleva adelante en la gestión, Arning no tuvo una estancia sencilla. Con un fuerte ajuste del gasto y un evidente freno en el desarrollo de la ciudad serrana, tanto dentro del municipio como los propios vecinos tomaron una postura crítica generalizada.
Además de recortes de personal y de presupuesto, Arning resolvió a cuentagotas los problemas de infraestructura que se fueron presentando. Un ejemplo de ello fueron las calles de tierra, que ocupan gran parte del trazado de Mendiolaza, sin mantenimiento adecuado y con anegaciones durante días de lluvia o los problemas reiterados con el alumbrado público y la recolección de residuos.
Todo ese cuadro, generó que un sector de los vecinos de Mendiolaza avanzaran con el pedido de revocatoria del mandato de la mujer del PRO. Con la recolección de firmas, los electores locales obtuvieron 1600 avales y fallos favorables de la Junta Electoral Municipal y Provincial, además de la Cámara Contencioso Administrativa.
En manos de la Justicia
Ahora, la cuestión cayó en manos del Tribunal Superior de Justicia, instancia que deberá resolver si se avanza o no con la votación municipal de la revocatoria, que dejaría a Arning fuera del municipio sentando un antecedente poco visto y dando un golpe duro al PRO cordobés.
“Son numerosos motivos los que nos llevaron a pedir la revocatoria, como por ejemplo el aumento de 500% de impuestos, sueldos millonarios, llegando la intendente a ganar en agosto de 2024 $5.100.000 por mes, superando al sueldo del presidente Milei. Maltrato, amenazas y despidos a empleados, falta de obras en calles, recolección de residuos nula y un sin fin de problemáticas sin resolver” dijo el vecino Alberto Dalmazzo, quien lleva adelante la iniciativa, ante la consulta del medio local Córdoba Interior.
