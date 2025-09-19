María Fernanda Callejón llegó a Intrusos para hablar de su obra teatral, pero lo que arrancó como cualquier otro móvil terminó en un cruce tenso que nadie esperaba. Karina Iavícoli la enfrentó con preguntas sobre su vida privada y su economía, y la actriz respondió con firmeza dejando claro que hay límites que no se cruzan.
"ME TIENE LAS PELOTAS LLENAS"
Polémica en Intrusos: María Fernanda Callejón y Karina Iavícoli se mataron en vivo
María Fernanda Callejón y Karina Iavícoli se cruzaron fuerte en Intrusos: denuncias, gritos y secretos de la actriz expuestos en vivo. ¿Qué pasó realmente?
La pregunta de Iavícoli que hizo explotar a Callejón en vivo
La promoción de Viudas e Hijas, que se presenta en la calle Corrientes, quedó en segundo plano cuando la conversación se desvió hacia la vida privada de Callejón. Todo comenzó con una pregunta directa de la periodista Karina Iavícoli sobre su situación económica: "Dicen que no pagás la cuota de tu camioneta y podrías perderla". Y la actriz respondió con contundencia: "Con todo respeto te voy a contestar: no tengo por qué darte explicaciones a vos ni a nadie sobre lo que hago con mi economía, yo te respondo con respeto. Vos decís lo que quieras y da tu editorial diario".
La tensión creció cuando Iavícoli insistió y Callejón la frenó varias veces: "Pará un poquitito, no me estás respetando, te estoy diciendo que pares, me preguntaste algo y te voy a contestar. No me digas que dije algo porque te estoy contestando con respeto, no me busques". La actriz dejó claro que estaba dispuesta a responder, pero con límites firmes, y pidió explícitamente que no se mencionara más a su hija Giovanna.
En ese contexto, intervino su abogado penalista para aclarar los rumores sobre la causa legal contra su exmarido, Ricky Diotto: "Las denuncias penales, cuando son delitos de acción pública, no se pueden levantar… La denuncia contra Diotto sigue su causa, más allá del resultado". El profesional buscó ponerle contexto a la información que circula en los medios y bajar el tenor de la polémica, especialmente por el impacto que podría tener sobre su hija en común.
Denuncias, comparaciones y límites claros
Pero aparte de hablar de la economía y las propiedades de Callejón, la actriz hizo referencia a su historia personal: "Fui abusada de chica y lo pude contar después de 52 años", conectando su experiencia con la perspectiva de género de su causa penal y con el acompañamiento del Desarrollo Social y terapias específicas para el tratamiento de secuelas post traumáticas. Además, criticó las declaraciones públicas de Gustavo Cordera: "La violencia no sólo es un golpe y creo que hay que penalizar comentarios como esos".
La periodista intentó vincular su situación con la de Julieta Prandi, a lo que Callejón respondió: "A mí tus fuentes me chupan un reverendo huevo. No me estoy enojando, digo cosas fundamentales para la gente. Julieta marcó un precedente y escucho a una periodista de renombre decir que es una moda". La actriz destacó que, aunque no se estaba comparando, reconoció ciertas similitudes en la causa.
Callejón cerró con un mensaje firme: "Yo no me enojo, soy firme, lucho por las causas que me atraviesan. Karina Iavícoli ya me tiene las pelotas llenas, que me suelte un poco. Cuando termine lo importante me voy a encargar de cada uno para que me muestren lo importante de esas fuentes que tienen". Por su parte, Iavícoli intentó bajar la tensión: "Le mando un abrazo virtual, pero está lejos de mí tener una pelea con ella".
-------------------------------------------------------------------
