Polémica en Intrusos: María Fernanda Callejón y Karina Iavícoli se mataron en vivo

Embed FUERTE CRUCE EN VIVO DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN Y KARINA IAVÍCOLI EN "INTRUSOS"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/B8pwElDIrv — América TV (@AmericaTV) September 18, 2025

Denuncias, comparaciones y límites claros

Pero aparte de hablar de la economía y las propiedades de Callejón, la actriz hizo referencia a su historia personal: "Fui abusada de chica y lo pude contar después de 52 años", conectando su experiencia con la perspectiva de género de su causa penal y con el acompañamiento del Desarrollo Social y terapias específicas para el tratamiento de secuelas post traumáticas. Además, criticó las declaraciones públicas de Gustavo Cordera: "La violencia no sólo es un golpe y creo que hay que penalizar comentarios como esos".

image La actriz reveló haber sido abusada de chica y defendió su causa con perspectiva de género. Rechazó comparaciones con Julieta Prandi y reafirmó su derecho a hablar con respeto.

La periodista intentó vincular su situación con la de Julieta Prandi, a lo que Callejón respondió: "A mí tus fuentes me chupan un reverendo huevo. No me estoy enojando, digo cosas fundamentales para la gente. Julieta marcó un precedente y escucho a una periodista de renombre decir que es una moda". La actriz destacó que, aunque no se estaba comparando, reconoció ciertas similitudes en la causa.

Callejón cerró con un mensaje firme: "Yo no me enojo, soy firme, lucho por las causas que me atraviesan. Karina Iavícoli ya me tiene las pelotas llenas, que me suelte un poco. Cuando termine lo importante me voy a encargar de cada uno para que me muestren lo importante de esas fuentes que tienen". Por su parte, Iavícoli intentó bajar la tensión: "Le mando un abrazo virtual, pero está lejos de mí tener una pelea con ella".

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento